¡ÉµðÂç¥¿¥ï¥Þ¥ó¡É¤ÎÍðÎ©¤Ç¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡×¤¬¤É¤³¤«¤é¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡ª¹Á¶è¡ÖºÇ¸å¤ÎÀ»°è¡×¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¿ÎµÁ¤Ê¤¡ÉÄ¯Ë¾¡É·èÀï¡×
Å¹¤ÎÂåÉ½¼Ô¤«¤é¤Î²óÅú
Åìµþ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Åìµþ¥¿¥ï¡¼¡£¤½¤Î¿¿²£¤ËµðÂç¤Ê¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬·ú¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«--¡£
¸½ºß¡¢ÉÔÆ°»º³¦·¨¤Ç¤½¤ó¤Ê±½¤¬¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤ËÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸õÊäÃÏ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÅìµþ ¼Ç ¤È¤¦¤Õ²°¤¦¤«¤¤¡Ù¡Ê¢¨°Ê²¼¤È¤¦¤Õ²°¤¦¤«¤¤¡¢±¿±Ä¸µ¤ò»Ø¤¹¾ì¹ç¤Ï¤¦¤«¤¤¤È¤¹¤ë¡Ë¤¬Å¹¤ò¹½¤¨¤ëÌó6000Ö¤ÎÅÚÃÏ¤À¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡×ºÆ³«È¯¤¬¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ëÅ¸³«¡×¤Ë¡Ä¤ä¤Ï¤ê¿¿²£¤Ë¡ÖµðÂç¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©³«È¯¸õÊäÃÏ¤ËÎ©¤ÄÄ¶ÍÌ¾ÎÁÄâ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¾×·â¤ÎÆâËë¡×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¦¤Õ²°¤¦¤«¤¤¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤³¤È¤Î¿¿Áê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤ËÅ¹¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤¦¤Õ²°¤¦¤«¤¤¤ÎÂåÉ½¼Ô¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
--TOKYO TOWERÂ¦¤«¤éÎ©¤ÁÂà¤¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬Ä¾ÀÜ¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸½¾ì¤Î»ä¤É¤â¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2021Ç¯¤ÎÊóÆ»»þ¤â¡Ø¤ªÅ¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
--¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¿ÇÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±¿±Ä¸µ¤Ë¤â¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
--ÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤¦¤«¤¤Â¦¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
--¤¤¤Ä¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
--Àè¤Û¤É¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ÏºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼«ÂÎ¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çò»æ¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¸åÆü¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯¤ò¤á¤°¤ë±½¤Î¿¿µ¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿±Ä¸µ¤Î¤¦¤«¤¤¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏËÜÅö¤ËÇò»æ¤Ê¤Î¤«
¾ðÊó¤¬ºøÁî¤¹¤ëÅìµþ¥¿¥ï¡¼¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëTOKYO TOWER¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ÊÄ½¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡ÊºÆ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ËÊÙ¶¯¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅªÆâÍÆ¤äÊý¿Ë¡¢º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÏÁ´¤¯Ì¤Äê¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»°°æÉÔÆ°»º¤â¡ÖTOKYO TOWER ¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢TOKYO TOWER ¼Ò¤ÎÊÝÍÉÔÆ°»º¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡¦Êý¿ËÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤éºÆ³«È¯¤Î·×²è¼«ÂÎ¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤È¤¦¤Õ²°¤¦¤«¤¤¤¬Î©¤ÄÅÚÃÏ¤Ëº£¸å¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅö³ºÃÏ¤ÏÂ¾¼ÒÍÍ¤¬»ö¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¡ÊTOKYO TOWER¡Ë¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢ºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î¿¿²£¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤¬·ú¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£»°°æÉÔÆ°»º¤ÇÅÔ»Ô³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢¥ª¥é¥¬Áí¸¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎËÒÌîÃÎ¹°»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
½¸µÒ¤Î¸«¹þ¤ß¤ÏÎ©¤Ä¤Î¤«
¡Ö¶á¤¯¤Ë¼Ç¸ø±à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½ÂÃ«¤Î¥ß¥ä¥·¥¿¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊºÆ³«È¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Æþ¤ëËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¸½ÃÏ¤Î¸òÄÌÍøÊØÀ¤Ë¤ä¤äÆñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢½¸µÒ¤Î¸«¹þ¤ß¤¬Î©¤Ä¤Î¤«²ø¤·¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÄÂÎÁ¼ýÆþ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î·úÀß¤âÆñ¤·¤¤¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ÏÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤ÎÀÖ±©¶¶¤¬ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Á¶è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¶¯¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤äÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢À²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¤äÅìµþÃÛÃÏ»Ô¾ìÀ×ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¤Ê¤É¾ÝÄ§Åª¤ÊÂç·¿°Æ·ï¤ò¿Ê¤á¤ë»°°æÉÔÆ°»º¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÃÏÌ£¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡£¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÀß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Ìó1Ëü3500Ö¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ë¼Ç¸ø±à¤¬¤¢¤ë¡£ÅÔ²ñ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éË¤«¤ÊÎÐ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ºÑÀ¸²ñÃæ±ûÉÂ±¡¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê°åÎÅ»ÜÀß¤â¶á¤¤¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£
Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ÎÁ´·Ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡©
¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤ÏÍÆÀÑÎ¨¤Ë¤â¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¹Á¶èºÇ¸å¤ÎÀ»°è¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Çä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â1ÄÚ700Ëü±ß¤Ï·ø¤¯¡¢´ë²è»ÅÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1000Ëü±ß¿å½à¤âÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÅÚÃÏ¤Î¼ý±×¤ÎºÇÂç²½¤¬ÌÜÅª¤Ê¤é¤Ð³Î¼Â¤Ê°Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·ú¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¤é´Ø·¸¤Ê¤¯Çä¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊËÒÌî»á¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹Á¶è¤Ï¹â¤µÀ©¸Â¤Î¤¢¤ë¹âÅÙÃÏ¶è¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¼þÊÕ¤Ï¤½¤ÎÃÏ¶è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÅÅÇÈÅã¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥¤¥ó¤ÎÌò³ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ï°ìÉô¤Î¥é¥¸¥ªÅÅÇÈ¤Î¤ßÈ¯¿®¤¹¤ëÍ½È÷¤ÎÅÅÇÈÅã¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¡£
·úÊª¤¬ÅÅÇÈ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÍÌµ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿ÞÌÌ¾å¤Ï¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£
¤¿¤À²¾¤Ë¡¢¸½ºß¤È¤¦¤Õ²°¤¦¤«¤¤¤¬±Ä¶È¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î·Ê´Ñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìµþ¥¿¥ï¡¼¥Ó¥å¡¼¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¹Á¶è¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¯Ë¾¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤¢¤Î²¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡©
Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬Î©¤ÄÅÚÃÏ¤ËÈæ¤Ù¡¢¤¦¤«¤¤¤¬Î©¤ÄÅÚÃÏ¤ÏÌó50mÄã¤¤¡£ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ÊÂ¤ß¤Î¹â¤µ200mµé¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬·ú¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢Êý³Ñ¤ä¹â¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ìÉô¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¥â¥í¤Ë¼õ¤±¤ëÊý³Ñ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤«¤éÆþµï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤µ¤ì¤ë»°ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º¤À¡£Áí¸Í¿ô¤Ï1002¸Í¤Î14³¬·ú¤Ç¡¢ºÇ¹â³Û¤Ï45²¯±ß¡£Âè°ì´ü¤ÇÇä¤ê½Ð¤·¤¿400¸Í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï4²¯±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·ú¤Æ¤¿1¼Ò¤Ç¤¢¤ë»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¡£Ä¯Ë¾¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºÆ³«È¯¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤âÍ¯¤¯¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÔÆâ¤Î¤µ¤ëÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤½¤³¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï10³¬·ú¤Î½»Í§ÉÔÆ°»º¤Î¥Ó¥ë¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï°ìÉô¤ÎÉô²°¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤âÄ¯Ë¾¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÙ¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÊÌ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÅöÁ³¡×¤È°ì½³¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë»°ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹â¤µÌó130m¤Î¥·¥Æ¥£¥¿¥ï¡¼ËãÉÛ½½ÈÖ¤È¥Ñ¡¼¥¯¥³¡¼¥ÈËãÉÛ½½ÈÖ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¹µ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¤âÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤ÎÁ´·Ê¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»°ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º¤«¤éÅì¤Ë400m¤Û¤É¤Î°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Ä¡¢¹â¤µÌó150m¤Î¥é¡¦¥È¥¥¡¼¥ë¼Ç¸ø±à¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¼º¤ï¤ì¤æ¤¯Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ÎÄ¯Ë¾
¹Á¶è¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËºÆ³«È¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ï¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿¡È·ä´Ö¡É¤«¤é¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¹âÁØ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ËÊñ°Ï¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
»î¤·¤Ë¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤òÃæ¿´¤Ë»þ·×²ó¤ê¤Ç¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢Æî¤ÎÊý³Ñ¤Ë¤ÏÁ°½Ò¤Î¥·¥Æ¥£¥¿¥ï¡¼ËãÉÛ½½ÈÖ¡¢¥Ñ¡¼¥¯¥³¡¼¥ÈËãÉÛ½½ÈÖ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼¡¢¥é¡¦¥È¥¥¡¼¥ë¼Ç¸ø±à¤¬·ú¤Ä¡£¤É¤ì¤â¹â¤µ¤Ï130m¤òÄ¶¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¾¤ÎÊý³Ñ¤Ë¤Ï¹â¤µÌó240m¤ÎÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¡£¤µ¤é¤ËËÌÀ¾¤ÎÊý³Ñ¤Ë¤Ï¹â¤µÌó330m¤ÎËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¿¹JP¥¿¥ï¡¼¡¢¹â¤µÌó240m¤ÎËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¢¹â¤µÌó210m¤Î¥¢¡¼¥¯¥Ò¥ë¥ºÀçÀÐ»³¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤À¡£
¤½¤·¤ÆËÌ¤ÎÊý³Ñ¤Ë¤Ï¡¢¹â¤µÌó266m¤Î¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼¡¢¹â¤µ247m¤Î¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¿¹¥¿¥ï¡¼¡¢¹â¤µÌó220m¤Î¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥¿¥ï¡¼¡¢¹â¤µÌó180m¤Î¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ï¡¼¤¬Ì©½¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¤µÌó187m¤Î°¦Åæ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ò¥ë¥ºMORI¥¿¥ï¡¼¤â¤¢¤ë¡£
Åì¤ÎÊý³Ñ¤Ë¤¢¤¿¤ëÂçÌç¡¦ÉÍ¾¾Ä®¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¡¢¹â¤µÌó200m¤ÎÀ¤³¦ËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°Æî´Û¤ä¹â¤µÌó156m¤ÎÆüËÜÀ¸Ì¿ÉÍ¾¾Ä®¥¯¥ì¥¢¥¿¥ï¡¼¡¢¹â¤µÌó130m¤Î¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¹Á¶è¤ÎºÆ³«È¯¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¹â¤¤¥Ó¥ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À·ú¤Ä¡£
À¾Â¦¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤ÏÀäË¾Åª¤Ë
Åì¤ÎÊý³Ñ¤Ë¤Ï¡¢¹â¤µÌó235m¤ÎÀ¤³¦ËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°ËÜ´Û¤¬2027Ç¯3·î¤Ë´°À®Í½Äê¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¿¹¥Ó¥ë¤È½»Í§ÉÔÆ°»º¤Ë¤è¤ëÏ»ËÜÌÚ¸ÞÃúÌÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¡£2030Ç¯¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¹â¤µÌó330m¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤È¹â¤µÌó290m¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£À¾Â¦¤«¤é¤ÎÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤ÎÄ¯Ë¾¤Ï¤µ¤é¤ËÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹Á¶è¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â±«¸å¤Îä£¤Î¤è¤¦¤Ë¹âÁØ·úÃÛ¤¬À¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¹â¤µ333m¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÅÅÇÈÅã¤Ï¡Ö¥·¥ó¥Ü¥ë¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºÆ³«È¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î¹Á¶è½»Ì±¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¡£ÉÔÆ°»º²°¤ÏÂç¤¤¤¥Ó¥ë¤ò·ú¤Æ¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤éÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î²£¤Ë²¿¤¬·ú¤È¤¦¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤É¤¦¤¾¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
²Ì¤¿¤·¤ÆÅìµþ¥¿¥ï¡¼¼þÊÕ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¸½ºß¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
----
´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡×ºÆ³«È¯¤¬¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ëÅ¸³«¡×¤Ë¡Ä¤ä¤Ï¤ê¿¿²£¤Ë¡ÖµðÂç¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©³«È¯¸õÊäÃÏ¤ËÎ©¤ÄÄ¶ÍÌ¾ÎÁÄâ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¾×·â¤ÎÆâËë¡×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¦¤Õ²°¤¦¤«¤¤¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡×ºÆ³«È¯¤¬¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ëÅ¸³«¡×¤Ë¡Ä¤ä¤Ï¤ê¿¿²£¤Ë¡ÖµðÂç¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©³«È¯¸õÊäÃÏ¤ËÎ©¤ÄÄ¶ÍÌ¾ÎÁÄâ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¾×·â¤ÎÆâËë¡×