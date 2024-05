【AFP=時事】米ニューヨークのアメリカ自然史博物館(American Museum of Natural History)で、ヒップホップ文化の影響を有名ラッパーが愛用したジュエリーを通して見渡す展覧会が開催されている。「アイスコールド:ヒップホップジュエリー展(Ice Cold: An Exhibition of Hip-Hop Jewelry)」では、スリック・リック (Slick Rick)さん、ザ・ノトーリアス・B.I.G.(The Notorious B.I.G.)さん、ニッキー・ミナージュ(Nicki Minaj)さんらスター歌手が着用したジュエリーや装身具が展示されている。会期は来年1月5日まで。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事