¥É¥í¥Ã¤ÈÇ»¸ü¤Ê¶âÂô¥«¥ì¡¼¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¥«¥ì¡¼¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ËÌµÀ­¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥¹¥È¥³¤Ç¡Ø¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼ Ãæ¿É¡Ù¤òÇã¤¤ÃÖ¤­¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤«¤â¡£¥ì¥È¥ë¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢8¿©Ê¬¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤½¤ÇÇã¤¦¤è¤ê¡¢¥³¥¹¥Ñ¤âÍ¥½¨¤Ç¤¹¤è¡Á¡£



¡Ø¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼ Ãæ¿É¡Ù¤Î²Á³Ê¡¦ÆâÍÆÎÌ¤Ï¡©

¤³¤Á¤é¤¬¥³¥¹¥È¥³¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼ Ãæ¿É¡Ù¡ÊÉÊÈÖ¡§60668¡Ë¡£¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤¬8¿©Ê¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï1,958±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥¹¥Ñ¡ÊÃ±²Á¡Ë¤Ï245±ß¡£

¶âÂô¥«¥ì¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¤ò¡¢¼«Âð¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Þ¤È¤áÇã¤¤¥»¥Ã¥È¡£1¿©Ê¬¤ÎÆâÍÆÎÌ¤Ï155g¤Ç¤¹¡£

¥³¥¹¥È¥³¤ÇÇã¤¦¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥ª¥È¥¯¡©

¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢°ìÈÌÎ®ÄÌ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥È¥³¤ÇÇã¤¦¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ªÇãÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¸ø¼°ÄÌÈÎ¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£1¿©Ê¬¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥¹¥Ñ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹

¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¤Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¤ÇÇã¤¦¤È¡¢1¿©¤¢¤¿¤ê300±ß¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥¹¥È¥³¤ÇÇã¤¦¤È18¡ó¤Û¤É³ä°Â¤Ç¤¹¡£

¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥ª¥È¥¯´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Á¡£¤³¤³¤ÏÌÂ¤ï¤º¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¥É¥í¥Ã¤ÈÇ»¸ü¡¢¥³¥¯¿¼¤¯¤³¤¦¤Ð¤·¤¤Ì£¤ï¤¤

Ê¨Æ­¤·¤¿¤ªÅò¤Ç5Ê¬ÄøÅÙ²¹¤á¤ì¤ÐOK¡£

¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¥×¥ë¥×¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¡¢Ç´ÅÙ¤Î¹â¤¤¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¡£¥³¥¯¿¼¤¤¤±¤É¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤Ï¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¡¢¤³¤¦¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÖÃæ¿É¡×¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¿É¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢¤ï¤ê¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£

¾®¤µ¤Ê¹õ¤¤¤«¤¿¤Þ¤ê¤¬¥³¥í¥³¥íÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤É¤¦¤ä¤éÆÚÆù¤Ã¤Ý¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æù¤ÎÌ£¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£

¤È¤ó¤«¤Ä¤È¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤Î¤»¤Æ¶âÂô¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤à

¥é¥¤¥¹¤ò¡Ø¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¡Ù¤ÇÊ¤¤¤¡¢ÀéÀÚ¤ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤È¤È¤ó¤«¤Ä¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¶âÂô¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¡£¤È¤ó¤«¤Ä¤Ë¤Ïº£²ó¡¢¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤¬¥é¥¤¥¹¤ËÍí¤ó¤Ç¡¢Ç»¸ü¥³¥¯¤¦¤Þ¡ª¡¡¤´ÈÓ¤Î¾ÃÈñ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£

¤È¤ó¤«¤Ä¤Ï¡¢´Å¤¤¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ÎÉôÊ¬¤È¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¤ÎÉôÊ¬¤ò±ýÉü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æø¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤Ç¡¢¿ï»þ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤­¤ë¤Î¤â¥Ê¥¤¥¹¡£

¥³¥¹¥È¥³¤Ç¸«¤«¤±¤ëÂ¾¼Ò¤Î¶âÂô¥«¥ì¡¼

¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥ì¡¼ ¥Á¥ë¥É¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÃæ¿É¡Ë¡Ù¤ä¥ì¥È¥ë¥È¥¿¥¤¥×¤Î¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥ì¡¼ Ãæ¿É¡Ù¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤â¤·¡Ø¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¡Ù¤ÈÆ±»þ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¿¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö¤«Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£

¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤
¥³¥¹¥È¥³¤Î¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥ì¡¼ ¥Á¥ë¥É¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÃæ¿É¡Ë¡Ù¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡© ¥É¥í¥Ã¤ÈÇ»¸ü¤Ê¶âÂô¥«¥ì¡¼¤¬¤ª°Â¡Ä¥³¥¹¥È¥³¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥ì¡¼ ¥Á¥ë¥É¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÃæ¿É¡Ë¡Ù¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¥É¥í¥Ã¤ÈÇ»¸ü¤Ê¡Ö¶âÂô¥«¥ì¡¼¡×¤ò¤ª²È¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¤È¤ó¤«¡Ä

¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤
¥³¥¹¥È¥³¤ÇÈ¢Çã¤¤¤Ç¤­¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥ì¡¼ Ãæ¿É¡Ù¤Ï¶âÂô¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤É¤í¤Ã¤ÈÇ»¸ü¥Æ¥¤¥¹¥È¥³¥¹¥È¥³¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥ì¡¼ Ãæ¿É¡Ê8¸ÄÆþ¡Ë¡Ù¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ Ç»¸ü¤Ç¤É¤í¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¶âÂô¥«¥ì¡¼¡×¡£¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥¦¥Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¹¤á¤ë¡Ä

¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡©

¥«¥í¥ê¡¼¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ø¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼ Ãæ¿É¡Ù¤Ï1ÂÞ¡Ê155g¡Ë¤¢¤¿¤ê224kcal¡Ê»é¼Á 14.1g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ 3.56g¡Ë¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¡Ê200g¡á290kcal¡Ë¡Ë¤Ë¤«¤±¤ì¤Ð¹ç·×514kcal¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¤È¤ó¤«¤Ä¡Ê100g¡á429kcal¡Ë¤òÂ­¤¹¤È943kcal¤Ë¡ª¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÂç¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤ÎºÝ¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£