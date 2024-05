米オクラホマ州の16歳青年が先月30日、首まわりに火傷を負って病院へ運ばれた。青年はベッドから身を乗り出した際に、首にかけていたネックレスが延長コードのプラグ部分に触れて 感電 したという。首の皮膚はチェーンの模様が分かるほど黒く焦げており、医師は「死に至るほど強い電流だったはず」と青年が生き延びたことに驚いている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

米オクラホマ州ユーコン在住のダニエル・デイビスさん(Danielle Davis、38)は先月30日の夜、いつものようにベッドに入って就寝した。ところが眠りに就いてから1時間が経過した時、隣の部屋から物音が聞こえ、息子レイス・オグダルさん(Rayce Ogdahl、16)の叫び声が響いた。ダニエルさんは当初、「ゲームのことで何かイライラしたのだろう」と思っていたそうだが、その後、パニック状態のレイスさんがダニエルさんを呼ぶ声を耳にして只事ではないと察した。廊下に立ち、「お母さん! ネックレスで 感電 した!」と叫ぶレイスさんの首は、ネックレスに沿うような形で真っ黒に焦げて火傷を負っていた。すぐに救急車を要請したダニエルさんは、のちに「酷い臭いでした。電気火傷により髪の毛や肌が焦げた臭いが、家中に充満していました」と振り返っている。レイスさんによると、ベッドで寝返りを打った際に何かが落下した音が聞こえたという。携帯電話でアラームを設定しており、翌朝に寝坊しないよう充電しておきたかったため、ベッドから身を乗り出して確認することにした。しかしその時、首にかけていた十字架のネックレスが延長コードのプラグ部分に触れてしまい、そこから強い電流が流れ、ネックレスを介してレイスさんは首に火傷を負ってしまったのだ。ネックレスから火花が飛び散り、首だけではなく「体全体に痛みを感じた」とレイスさんは説明する。 感電 している間、レイスさんは奇跡的に意識を失うことはなかったため、声をあげて自身の危機をダニエルさんに知らせることができた。米ニュースメディア『New York Post』などでは、レイスさんの火傷を負った首の写真が公開されており、ネックレスのチェーンの形がはっきりと分かるほど黒く焼け焦げている様子が写っている。ネックレスは輪になっているため 感電 当時、電流がしばらく対流していたようで、レイスさんはネックレスを掴んで引きちぎろうとしたため、手にも火傷を負ったそうだ。また、十字架の部分が落下したマットレスは黒く焼け焦げ、3インチ(約7.6センチ)ほどの深さまで穴が開いており、相当強い電流が流れていたことがうかがえる。同州の病院「Integris Health Baptist Medical Center」の火傷専門病棟に運ばれたレイスさんを診察した医師によると、電流の強さは死に至ってもおかしくないほどの強さだったという。幸いにもレイスさんは命拾いをしたが、心臓の様子を見るために数日間入院した。また、火傷は広範囲に及び、2〜4度という重傷だった。医師は皮膚の移植を提案したが、レイスさんは「必要でない限りは、移植はしたくない」と話しているそうだ。ダニエルさんは、「あの夜、息子は命を落としてしまっていたかもしれません。無事で本当に良かったです。携帯電話をベッドに置いておかなければならないほど、重要なメッセージや通知などありません。どんなことでも起こり得ると、今回の件でレイスが証明しています。コードには十分注意し、延長コードは使わないことをお勧めします」と語っている。ちなみに2019年にはオーストラリアで、幼児がスマホ側に接続する端子を電源タップに差し込もうとして 感電 し、手のひらに火傷を負った。画像は『New York Post 「Crucifix necklace shocks teen nearly to death in freak accident」(Kennedy News and Media)』『CPR Kids Facebook「Thank you to the mother who shared the below post as an important reminder.」』『The Sun 「DEADLY CALL Girl, 18, killed when Nokia phone she was chatting on EXPLODED after she plugged it in」(IMAGE: CENTRAL EUROPEAN NEWS)』『FOX 2 Detroit 「Life-saving rescue of electrocuted boy by Warren police officers: ‘I gotta get him’」』『中時新聞網 「彰化火車站 婦人觸高壓電命危」(謝瓊雲攝)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)