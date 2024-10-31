マッチングアプリで知り合った男性から多額の金を借り、詐欺容疑で逮捕された井田しずく容疑者。全国規模で被害者が続出しており、被害総額は数千万円を超える。まさしく「第二の頂き女子」ともいえる犯行だが、井田容疑者はいったいどんな人生を送ってきたのだろうか。取材で見えてきたのは、幼い頃からのトラブル続きの人生だった。 〈画像〉「結婚したい」…井田容疑者と思われる女性から送られてきた“おねだりLINE”。クスリ