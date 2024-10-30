フジテレビ系「めざましテレビ」の公式ユーチューブチャンネル「めざましｍｅｄｉａ」（登録者数１１万人）に投稿された同局の新人アナウンサーについての動画が炎上している。コメント欄が閉鎖される事態にもなった。４月にフジに入社した上垣皓太朗アナ（２３）は「めざましテレビ」「めざましどようび」などに出演。新人とは思えない落ち着いた雰囲気で?ベテラン感?があるとして話題を集めている。趣味は銭湯で長風呂するこ