今年3月、イギリスで生まれたばかりの女児をシリアルの箱に入れ、スーツケースの中に放置し、死亡させたマレーシア出身の女（22）に25日、終身刑が言い渡された。女は最低で17年服役した後、仮釈放が認められるか判断されるという。英ニュースメディア『The Mirror』などが報じた。終身刑を言い渡されたのはジア・シン・テオ（Jia Xin Teo、22）で、コベントリー大学で学ぶため、今年初めにマレーシアからイギリスに渡った。ジアは