【モデルプレス＝2024/10/31】31日、都内にて「日経トレンディ」（日経BP社）が選ぶ「2024年ヒット商品ベスト30」＆「2025年ヒット予測ベスト30」の先行発表会が行われ、「今年の顔」としてSnow Manの目黒蓮、歌手のあの、「来年の顔」として俳優の板垣李光人が、編集長の澤原昇氏とともに登壇した。【写真】Snow Man目黒蓮、奇跡の美腹筋チラ見せ◆「2024年ヒット商品ベスト30」＆「2025年ヒット予測ベスト30」発表「2024年のヒッ