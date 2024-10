CGモデルをアニメーション化するAIツール「Wonder Studio」を手がけるWonder Dynamicsが、映像を3DCGによるアニメーションに変換できる「Wonder Animation」を発表しました。Wonder Animationのベータ版は、Wonder Studioのすべてのユーザーに向けてリリースされており、アニメーション映画の制作などに利用することができます。Introducing Wonder Animation: New AI solution for animated films, powered by cutting-edge Video