¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£³£±Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÆ±ÅÞ´´»öÄ¹¡¢¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤È¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¡¢¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀè¤Î½°±¡Áª¤Ç?À¯¼£¤È¥«¥Í?¤ÎÌäÂê¤¬¶Á¤¤¤ÆÂçÇÔ¤·²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Î»öÂÖ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìµ½êÂ°¤ÇÅöÁª¤Î£¶¿Í¤¬½°µÄ±¡¤Ç¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«¸ø¹ç¤ï¤»¤Æ£²£²£±µÄÀÊ¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¹ñÌ±¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î£·µÄÀÊ¤«¤é£´ÇÜÁý¤Î£²£¸µÄÀÊ¡£¹ñ²ñ¤ÎË¡°ÆÀ®Î©¤Ë¼«¸ø¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ò¤Ï¤¸