ドジャース大谷翔平が出場し、大いに盛り上がっているMLBワールドシリーズ。だが、第3戦がおこなわれた10月29日の朝、Xではこんな声が。《朝からTBS以外の民放は全て大谷大谷大谷に興味ない俺にとってはいい迷惑馬鹿の一つ覚えみたく、大谷大谷で、うんざり早く終わってほしい》《朝8時、ZIPもモーニングショーもめざまし8も大谷翔平…。せめて同じ時間にやらんでも》《テレビ全部大谷やんけ、衆議院議員選挙終わったら