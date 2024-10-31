結婚相談所やマッチングアプリを活用し、婚活する40代、50代女性は多い。アラフォー・アラフィフ専門婚活カウンセラーの伊藤友美さんは「一度はお見合いやデートが成立するのに、『なぜか二度目のお誘いがない』と悩む女性は多い。周囲からは『きれい』とか『モテそう』と言われるのに、なぜか誘われない女性には共通する問題点がある」という――。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang