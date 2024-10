by Focal Foto「違法な製品のオンライン販売を管理できていない」との懸念から、欧州委員会がeコマースプラットフォームのTemuに対する調査を開始する予定であることが報じられました。Temu to Face EU Probe Over Handling of Illegal Product Sales - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-30/temu-to-face-eu-probe-over-handling-of-illegal-product-salesEuropean Commission to launch investigation i