大宮vs松本 スタメン発表
[5.6 J3第13節](NACK)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 5 浦上仁騎
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 20 下口稚葉
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
控え
GK 21 加藤有輝
DF 37 関口凱心
MF 8 高柳郁弥
MF 17 中野克哉
MF 39 泉澤仁
FW 10 シュヴィルツォク
FW 28 富山貴光
監督
長澤徹
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 5 常田克人
DF 7 馬渡和彰
DF 44 野々村鷹人
DF 48 藤谷壮
MF 6 山口一真
MF 14 安藤翼
MF 15 山本康裕
MF 22 佐相壱明
MF 32 米原秀亮
FW 11 浅川隼人
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
DF 40 樋口大輝
MF 23 滝裕太
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 50 ジョップ・セリンサリウ
監督
霜田正浩
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 5 浦上仁騎
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 20 下口稚葉
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
控え
GK 21 加藤有輝
DF 37 関口凱心
MF 8 高柳郁弥
MF 17 中野克哉
MF 39 泉澤仁
FW 28 富山貴光
監督
長澤徹
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 5 常田克人
DF 7 馬渡和彰
DF 44 野々村鷹人
DF 48 藤谷壮
MF 6 山口一真
MF 14 安藤翼
MF 15 山本康裕
MF 22 佐相壱明
MF 32 米原秀亮
FW 11 浅川隼人
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
DF 40 樋口大輝
MF 23 滝裕太
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 50 ジョップ・セリンサリウ
監督
霜田正浩