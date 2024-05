ブラッド・ピット(60)が、恋人でジュエリーデザイナーのイネス・デ・ラモンさんと早朝の海辺を散歩する姿がキャッチされた。米メディアが入手した写真では、ブラッドがイネスさんの肩を抱き寄せ、幸せそうに歩く姿が写っている。2人は2022年にロマンスが浮上し、昨年12月にはブラッドの60歳の誕生日を祝うため、イネスさんとパリの休暇を楽しんだ。今年2月にはブラッドがイネスさんとの同棲生活を始めたと報じられるなど、順調な交際を続けているようだ。

ブラッド・ピットと恋人イネス・デ・ラモンさんが現地時間4月29日朝、米カリフォルニア州サンタバーバラのビーチで散歩する姿が目撃された。米メディア『Page Six』が掲載した写真では、ブラッドがイネスさんの肩を抱いて寄り添いながら、砂浜を歩く様子が写っている。ブラッドは白いTシャツの上にシャツを重ね、同色のリネンパンツとスニーカーを履いている。フレームがピンクのレトロなサングラスをかけ、胸にはゴールドのネックレスが輝いている。イネスさんはグリーンのダウンベストを着て、白いサマードレスとスニーカーを合わせている。ダークなロングヘアを下ろし、スカートの深いスリットから美脚を披露している。2人はテイクアウトのコーヒーの紙カップを片手に持ち、愛犬の散歩をしていたようで、別の写真では、首に青いスカーフを巻いた大型犬が2人の隣を歩いていた。イネスさんは、ロサンゼルスを拠点とするジュエリーブランド「アニータ・コー(Anita Ko)」の卸売責任者だ。2019年に俳優ポール・ウェズレイ(41)と結婚したが、今年9月には破局を正式に発表した。彼女の年齢は不明だが、メディアでは昨年12月19日で32歳、または34歳になったと伝えられている。ブラッドとイネスさんは2022年11月、米ロサンゼルスで開催されたボノのコンサート会場で一緒にいるところが目撃され、ロマンスが浮上した。昨年12月にはブラッドの60歳の誕生日を祝うため、イネスさんとパリでロマンティックな休暇を過ごしたと報じられた。2人はその後も順調な交際を続けてきたようで、今年2月に米メディア『People.com』は、ブラッドとイネスさんが同棲生活を始めたと伝えた。2人に近い関係者は、「彼らの絆はますます強くなっています。彼女はこれまで以上に幸せです」と語っていた。さらに別の人物は、「ブラッドは再び幸福の絶頂で、彼女に夢中になっています」と述べ、こう続けていた。「ブラッドはイネスと一緒に暮らすことに満足しています。2人はブラッドの自宅で多くの時間を過ごしてきました。彼女が同居するのは、理にかなっています。真剣交際をしているのですから。」「彼女は、ブラッドにとって(アンジェリーナ・ジョリーとの)破局後、初めての恋人です。ブラッドはイネスとの交際を楽しんでいますよ。」画像は『Bullet Train Instagram「#BradPitt and @AaronTaylorJohnson were a whole vibe at the #BulletTrainMovie red carpet premiere in Seoul.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)