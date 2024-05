5月1日に23歳になったCocomi

5月2日、モデル、フルート奏者のCocomiが自身のInstagramを更新。1日に23歳の誕生日を迎えたCocomiは、「23 thank you everyone 精進して参ります」と祝福への感謝と抱負をつづった。

誕生日当日には、父で俳優の木村拓哉がInstagramのストーリーズで《happy birthday》とつづり、グラス越しにポーズを取るCocomiの写真を上げて祝福していた。

母で歌手の工藤静香もInstagramを同日更新。

《今日は長女、ピロピロ星人が到来した日でもあります。ママ初体験だったので、子育てとは何が正解なのかはわかりませんでしたが、色々と心も体もドタバタする中、とにかく一生懸命愛情をいっぱいかけて向き合ってきました。心が美しい人になるようにと、心美と付けました。そんな長女も23歳。人の心を癒やす音を響かせて下さ〜い》

と子育てを振り返りながら祝福。

さらに妹のKoki,もInstagramに《Happy birthday Coco》とつづり、幼少期の姉妹ショットや、カタツムリを手に乗せたCocomiの写真を投稿して祝福した。

ネット上ではCocomiへの祝福が寄せられながらも、家族総出でSNSを駆使して長女の誕生日を祝福したことへのツッコミが殺到した。

《家の中で言い合えばよくね?》

《家庭の中だけでお願いします》

《お誕生日おめでとうございます・・は、ご家族でどうぞ わざわざアップしなくてもいいのにね》

《国民が物価高、円安、地震などで大変だっていうのに、毎日この家族の話し。呆れる》

木村は4月14日にも、自身のInstagramのストーリーズで54歳の誕生日を迎えた妻・工藤を祝福。2人が結婚したのは2000年だが、木村が工藤の写真をSNSにアップするのは、これが初めてとみられ、SNSでは《これ以上幻滅させないで欲しい》という声が上がっていた。

これも日本一有名な家族の宿命か。ただ、身内なんだから本人に直接思いを伝えればよかったのではと思うのも道理かもしれない。