ブリトニー・スピアーズと元夫でモデル兼俳優、パーソナルトレーナーのサム・アスガリの離婚が正式に成立することを、米メディア『Page Six』が現地時間2日に報じた。同メディアが入手した法的書類によると、ブリトニーとサムは婚前契約の条件を維持することになるという。ブリトニーは自身の宝飾品類を含む所有物に加え、サムとの結婚前・結婚中・破局後に稼いだ収入を保持することになる。さらに文書では、婚前契約に従って分割される追加の財産があると記されている。米ロサンゼルスの裁判所に法的書類が提出されたのは、現地時間1日の夜遅くだったという。書類には、ブリトニーの代理人でセレブ御用達の離婚弁護士ローラ・ワッサー氏による、サムの弁護士が提出した離婚申請書への返答書も添えられた。判事が書類に署名をすることで、離婚が正式に成立する。ある関係者は同メディアの取材に応じ、「ブリトニーは前向きに進み続けています。彼女が破産したという話は馬鹿げているし、明らかに嘘です」と語った。2021年11月には、ブリトニーを13年間にわたり公私ともに管理してきた後見人制度が終了。さらに昨年10月には、ブリトニーの回顧録『The Woman in Me(原題)』が出版され、ベストセラーとなった。同関係者はこのことに言及し、サムと離婚して財産を分割することになっても、ブリトニーが破産する可能性はないと指摘した。「彼女は苦労して得た自由の結果として、贅沢な旅行を楽しんでいます。画期的な本の契約があり、そこから長期にわたる利益を得ることになりました。回顧録『The Woman in Me』の映画化権など、彼女の稼ぐ力は無限大です。そして幸いなことに、鉄壁の婚前契約もありますから。」ブリトニーとサムは2016年、彼女の楽曲『Slumber Party』のMV撮影現場で出会ったことをきっかけに、交際を開始。2021年9月に婚約を発表した。当時、ファンはブリトニーの財産を心配し、「彼には婚前契約書に署名させるのよ」「弾丸のような婚前契約書を用意して」などとコメントしていた。同日、サムも自身のInstagramストーリーで「婚前契約書の心配をしてくれた皆様に感謝します。もちろん、僕らは鉄壁の婚前契約書を用意するつもりです。もしも彼女に振られた時に、僕のジープと靴のコレクションを守るためにね」と記していた。ブリトニーは2022年4月にサムとの第1子妊娠を発表したが、翌5月には早期流産したことを公表した。そして2人は同年6月、ブリトニーがロサンゼルスに所有する自宅豪邸で、マドンナやパリス・ヒルトンら豪華ゲストを招いた結婚式を執り行った。しかし結婚からわずか14か月後の昨年8月、サムが離婚を申請した。ある情報筋によると、サムはブリトニーが浮気をしたという噂を信じて大喧嘩になり、家を出て一人暮らしを始めたという。サムは友人達に夫婦間の問題を相談しており、ブリトニーが自宅で働くスタッフと浮気したことや、妻から長期にわたり身体的暴力を受けていたと告白していたと報じられた。2人の離婚が成立することに対し、現在のところ、ブリトニーとサムの代理人によるコメントなどは発表されていない。画像は『XILA MARIA RIVER RED Instagram「This picture is 2 years old ….」』『Sam Asghari Instagram「A lot of walking, lots of pizza, and a lot of “watch where yo goinnnn”」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)