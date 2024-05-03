[5.3 J2第13節](鳴門大塚)

※13:10開始

主審:榎本一慶

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス

DF 2 田向泰輝

DF 4 カイケ

DF 5 森昂大

DF 26 青木駿人

DF 42 橋本健人

MF 11 杉森考起

MF 14 玄理吾

MF 20 児玉駿斗

FW 8 柿谷曜一朗

FW 9 ブラウンノア賢信

控え

GK 21 田中颯

DF 18 エウシーニョ

DF 22 柳澤亘

MF 10 杉本太郎

MF 17 高田颯也

FW 7 チアゴ・アウベス

FW 16 渡大生

監督

増田功作

[愛媛FC]

先発

GK 1 徳重健太

DF 4 山口竜弥

DF 19 尾崎優成

DF 33 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 8 深澤佑太

MF 13 窪田稜

MF 14 谷本駿介

MF 17 茂木駿佑

MF 25 石浦大雅

FW 10 松田力

控え

GK 49 黒川雷平

DF 6 谷岡昌

DF 21 パク・ゴヌ

MF 7 曽根田穣

MF 18 菊地俊介

MF 24 佐藤諒

FW 9 ベン・ダンカン

監督

石丸清隆