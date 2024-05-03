徳島vs愛媛 スタメン発表
[5.3 J2第13節](鳴門大塚)
※13:10開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 2 田向泰輝
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
DF 42 橋本健人
MF 11 杉森考起
MF 14 玄理吾
MF 20 児玉駿斗
FW 8 柿谷曜一朗
FW 9 ブラウンノア賢信
控え
GK 21 田中颯
DF 18 エウシーニョ
DF 22 柳澤亘
MF 10 杉本太郎
MF 17 高田颯也
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 16 渡大生
監督
増田功作
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 4 山口竜弥
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 49 黒川雷平
DF 6 谷岡昌
DF 21 パク・ゴヌ
MF 7 曽根田穣
MF 18 菊地俊介
MF 24 佐藤諒
FW 9 ベン・ダンカン
監督
石丸清隆
※13:10開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 2 田向泰輝
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
DF 42 橋本健人
MF 11 杉森考起
MF 14 玄理吾
MF 20 児玉駿斗
FW 8 柿谷曜一朗
FW 9 ブラウンノア賢信
控え
GK 21 田中颯
DF 18 エウシーニョ
DF 22 柳澤亘
MF 10 杉本太郎
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 16 渡大生
監督
増田功作
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 4 山口竜弥
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 49 黒川雷平
DF 6 谷岡昌
DF 21 パク・ゴヌ
MF 7 曽根田穣
MF 18 菊地俊介
MF 24 佐藤諒
FW 9 ベン・ダンカン
監督
石丸清隆