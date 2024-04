2024年11月27日より米公開が予定されている、ディズニー長編アニメーション映画『モアナと伝説の海』(2016)の続編『モアナ2(原題)』。マウイ役で続投するドウェイン・ジョンソンが、アフレコ風景をとらえた写真を公開している。

『モアナと伝説の海』は、壮大に広がる美しい海が広がるポリネシアの島々で語り継がれる神秘的な伝説を基に、海を愛する少女“モアナ”が、傷つき悩みながらも、自分の進むべき道を見つけるため冒険に出る物語。彼女は幼い頃に海と“ある出会い”をしたことから、海に選ばれ、16歳になったとき、運命に導かれるように伝説の海へ旅立つが……。

このたびドウェインは自身の(旧Twitter)を更新。以下のキャプションを添えて、4枚の写真を投稿している。

Bringing MAUI back to life for MOANA 2!



So much fun becoming MAUI again - a character that changed my life in many ways - including the character of MAUI being inspired by my late grandfather, High Chief Peter Maivia.



The Polynesian cultural significance of the role and our…