鹿児島vs栃木 スタメン発表
[4.21 J2第11節](白波スタ)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 5 井林章
DF 14 野嶽寛也
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 18 福田望久斗
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 65 西堂久俊
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
DF 23 岡本將成
MF 7 千布一輝
MF 17 星広太
MF 20 圓道将良
FW 9 有田光希
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
大島康明
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 5 大谷尚輝
DF 17 藤谷匠
DF 33 ラファエル
MF 6 大森渚生
MF 7 石田凌太郎
MF 19 大島康樹
MF 24 神戸康輔
MF 42 南野遥海
FW 15 奥田晃也
FW 32 宮崎鴻
控え
GK 1 川田修平
DF 40 高嶋修也
MF 14 土肥航大
MF 20 井出真太郎
MF 41 朴勇志
FW 9 イスマイラ
FW 38 小堀空
監督
田中誠
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 5 井林章
DF 14 野嶽寛也
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 18 福田望久斗
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 65 西堂久俊
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
DF 23 岡本將成
MF 7 千布一輝
MF 17 星広太
MF 20 圓道将良
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
大島康明
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 5 大谷尚輝
DF 17 藤谷匠
DF 33 ラファエル
MF 6 大森渚生
MF 7 石田凌太郎
MF 19 大島康樹
MF 24 神戸康輔
MF 42 南野遥海
FW 15 奥田晃也
FW 32 宮崎鴻
控え
GK 1 川田修平
DF 40 高嶋修也
MF 14 土肥航大
MF 20 井出真太郎
MF 41 朴勇志
FW 9 イスマイラ
FW 38 小堀空
監督
田中誠