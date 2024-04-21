[4.21 J2第11節](白波スタ)

※14:00開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 外山凌

DF 5 井林章

DF 14 野嶽寛也

DF 28 戸根一誓

MF 8 藤村慶太

MF 18 福田望久斗

MF 21 田中渉

MF 27 山口卓己

MF 65 西堂久俊

FW 10 藤本憲明

控え

GK 31 大野哲煥

DF 23 岡本將成

MF 7 千布一輝

MF 17 星広太

MF 20 圓道将良

FW 9 有田光希

FW 92 ンドカ・チャールス

監督

大島康明

[栃木SC]

先発

GK 27 丹野研太

DF 5 大谷尚輝

DF 17 藤谷匠

DF 33 ラファエル

MF 6 大森渚生

MF 7 石田凌太郎

MF 19 大島康樹

MF 24 神戸康輔

MF 42 南野遥海

FW 15 奥田晃也

FW 32 宮崎鴻

控え

GK 1 川田修平

DF 40 高嶋修也

MF 14 土肥航大

MF 20 井出真太郎

MF 41 朴勇志

FW 9 イスマイラ

FW 38 小堀空

監督

田中誠