ベトナムのベトジェットは4月15〜21日の期間、100万枚ものエコノミークラスと国内線・国際線のビジネスクラスの航空券を50%オフで購入できるチケットキャンペーン「Real Deal to New Me」を開催している。「Real Deal to New Me」では期間中、ベトナムの国内線・国際線におけるエコノミークラスの航空券を1万3990円から購入可能で、予約は同社の公式サイトまたは公式モバイルアプリにて受け付ける。購入した航空券の対象搭乗期間は9月1日〜10月31日。

さらにキャンペーン期間中は、予約時にプロモーションコード「BU50」を適用することによって、ベトナムからインド/オーストラリアへの直行便のビジネスクラスの航空券が50%オフになる。また、ベトナム国内や国際線の直行便、乗継便を利用する際に、プロモーションコード「BS30」を適用することで、ビジネスクラスの航空券を30%オフで購入できる。予約は、ベトジェットの公式サイト、公式モバイルアプリ、旅行会社、旅行代理店などで受け付けており、購入した航空券の対象搭乗期間は5月1日〜6月30日。ベトジェットは現在、東京(成田)・大阪とハノイ・ホーチミンを結ぶ直行便を運航しており、福岡〜ハノイ線は週3便、名古屋〜ハノイ便は週4本運行するほか、東京〜ホーチミン線は1日1便就航し、広島〜ハノイ線は5月12日に週2便での就航を開始する。