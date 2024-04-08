¼¯Åç¤È¥¤¥¯¥·¥¹¡¢É÷ÎÌÂ¬Äê¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖAir-vo¡×¤ò³«È¯¡¡É÷ÎÌÂ¬Äê¶ÈÌ³¤ÎÌó6³äºï¸º¤ò³ÎÇ§¡¡BIM¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÈ¾¼«Æ°²½
¥¤¥¯¥·¥¹¤Ï¡¢¼¯Åç¡¢¥«¥¸¥Þ¥á¥«¥È¥í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÀßÈ÷¹©»ö¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö´¹µ¤¡¦¶õÄ´ÀßÈ÷¤ÎÉ÷ÎÌÂ¬Äê¡×¡Ê°Ê²¼¡¢É÷ÎÌÂ¬Äê¡Ë¶ÈÌ³¤ò¡¢Á´¼«Æ°¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ë¹Ô¤¦É÷ÎÌÂ¬Äê¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖAir-vo¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
Air-vo¤Ï¸½¾ì¤Ç¤ÎÉ÷ÎÌÂ¬Äê²Õ½ê¤äÊÉ°ÌÃÖÅù¤ÎÅÐÏ¿¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¬Äê¥ë¡¼¥È¤ÎÀßÄê¡¢É÷ÎÌ¤ÎÂ¬Äê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òµÏ¿¤·¤¿Ä¢É¼¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤Ç¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¼¯Åç¤¬»Ü¹©Ãæ¤Î5¸½¾ì¤ÇAir-vo¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿·ë²Ì¡¢É÷ÎÌÂ¬Äê¶ÈÌ³¤òÌó6³äºï¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡üËÜ¼èÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
·úÊª¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¤ÎÀÇ½¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ÷ÎÌÂ¬Äê¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¤Î¿á¤½Ð¤·¸ý¡ÊÀ©µ¤¸ý¡Ë¤ò¸ÄÊÌ¤ËÂ¬Äê¤·¡¢µ¬ÄêÉ÷ÎÌ¤¬¿á¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢Ä¢É¼¤ËµÏ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¡ºº¤Ï¼ç¤Ë·úÊª½×¹©Á°¤ÎÈËË»´ü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂ¬Äê²Õ½ê¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¸¡ºº¤òÃ´Åö¤¹¤ëµ»Ç½¼Ô¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòº£¤Ïµ»Ç½¼ÔÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É÷ÎÌÂ¬Äê¶ÈÌ³¤Î¾ÊÎÏ²½¡¦¾Ê¿Í²½¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üAir-vo¤ÎÆÃÄ¹
¡ü1¡§¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¬Äê²Õ½êÅÐÏ¿¤¬ÉÔÍ×
¸½¾ì¤Ø¤ÎÈÂÆþÁ°¤Ë¡¢BIM¡ÊBuilding Information Modeling¡Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤ËÂ¬Äê²Õ½ê¤ÎÃÏ¿Þ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¬ÄêÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀ©µ¤¸ý¤È¥Õ¥í¥¢ÊÉÌÌ¤Î°ÌÃÖ¤òAir-vo¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¬Äê²Õ½ê¤äÊÉÌÌ¤ÎÅÐÏ¿ºî¶È¤¬ÉÔÍ×¡£
¡ü2¡§¹âÀºÅÙ¤Ê°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»µ¡Ç½
ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¼«µ¡¤ÈÊÉÌÌ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¥»¥ó¥·¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¼«Æ°¤ÇÀ©µ¤¸ý°ÌÃÖ¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·É÷ÎÌ¤òÂ¬Äê¡£À©µ¤¸ý¤ò²èÁüÇ§¼±¤·¤Æ¼«µ¡°ÌÃÖ¤òÈùÄ´À°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥¿¥ó°ìÂÎ·¿À©µ¤¸ý¡Ê¥·¥¹¥Æ¥àÅ·°æÍÑ¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÀ©µ¤¸ý¡Ë¤Ê¤É¹âÀºÅÙ¤Ê°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤¬É¬Í×¤Ê²Õ½ê¤âÀµ³Î¤ÊÂ¬Äê¤¬²ÄÇ½¡£
¡ü3¡§Á´¼«Æ°¡¿È¾¼«Æ°Â¬Äê¤ËÂÐ±þ
Æ°ºî³«»Ï¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢»öÌ³½êÀìÍÉô¤ÎÂçÈ¾¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¥¢¥Í¥â·¿À©µ¤¸ý¡ÊÅ·°æ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¶õÄ´¤Î¿á¤½Ð¤·¸ý¡£Ê£¿ô¤Î±©¤ò½Å¤Í¤¿¤è¤¦¤ÊÃÇÌÌ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥Ó¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤·úÊª¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡Ë¤ò°ì³ç¼«Æ°Â¬Äê¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¼êÆ°¤Çµ¡´ï¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¸å¤Ë¾ÜºÙ¤Ê°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»°Ê¹ß¤Îºî¶È¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦È¾¼«Æ°Â¬Äê¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
¡üÂ¬Äê²Õ½ê¤ÎBIM¥Ç¡¼¥¿¤ËÉ³¤Å¤¤¤¿Ä¢É¼¤ò¼«Æ°¤Ç½ÐÎÏ
Â¬Äê·ë²Ì¤òµÏ¿¤·¤¿Ä¢É¼¤¬¼«Æ°¤Ç½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¢É¼¤Ë¤ÏÀ©µ¤¸ý¤ÎBIM¥Ç¡¼¥¿ID¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¬Äê²Õ½ê¤ÈÉ÷ÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤Î¾È¹ç¤¬ÍÆ°×¡£
¡ü5¡§±¿ÈÂÍÆ°×¤Ê¥µ¥¤¥º
ÉÕÂ°ÉÊ¤ò´Þ¤á4¤Ä¤ÎÀìÍÑ¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÊ¬³ä¤·¤Æ³ÊÇ¼¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂðÇÛÊØ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¸½¾ì¤ËÍ¢Á÷²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÈÎ©¸å¤ÎÂç¤¤µ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¥É¥¢¤òÄÌ²á¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÀß¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¤âÀÑºÜ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ìÆâ¤Ç¤Î±¿ÈÂ¤âÍÆ°×¡£
¡üAir-vo´ðËÜ¾ðÊó
¼ç¤ÊÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý
¥·¥¹¥Æ¥àÅ·°æ
Â¬Äê²ÄÇ½Å·°æ¹â
3.8m
ÁÈÎ©¸å¤ÎÂç¤¤µ
650¡ß850¡ß1,850mm
½ÅÎÌ
ºÊñ¸å 100kg
¡ü¸½¾ì¤Ç¤Î¼Â¾Ú·ë²Ì
Air-vo¤ò¼¯Åç¤¬»Ü¹©Ãæ¤Î5¤Ä¤Î·úÃÛ¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¾Ú¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢É÷ÎÌÂ¬Äê¶ÈÌ³1²ó¤ËÍ×¤¹¤ëµ»Ç½¼Ô¤ò½¾Íè¤Î3¿Í¤«¤é1.25¿Í¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î±¿ÍÑ½àÈ÷¤Ë0.25¿Í¡¢Â¬Äê¶ÈÌ³¤Ë1¿Í¡Ë¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ30,000Ö¤ÎÃæµ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÇÉ÷ÎÌ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½¾Íè¤ÏÌó240»þ´ÖÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³»þ´Ö¤¬100»þ´Ö¤Þ¤Çºï¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£
¡üº£¸å¤ÎÅ¸³«
¥¤¥¯¥·¥¹¡¢¼¯Åç¡¢¥«¥¸¥Þ¥á¥«¥È¥í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ïº£¸å¤âAir-vo¤Î¸½¾ìÉáµÚ¤È¹¹¤Ê¤ëµ¡Ç½¤Î²þÁ±¤ò¿Ê¤á¡¢·úÀß¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ª¤è¤ÓÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Air-vo¤Ï¸½¾ì¤Ç¤ÎÉ÷ÎÌÂ¬Äê²Õ½ê¤äÊÉ°ÌÃÖÅù¤ÎÅÐÏ¿¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¬Äê¥ë¡¼¥È¤ÎÀßÄê¡¢É÷ÎÌ¤ÎÂ¬Äê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òµÏ¿¤·¤¿Ä¢É¼¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤Ç¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¼¯Åç¤¬»Ü¹©Ãæ¤Î5¸½¾ì¤ÇAir-vo¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿·ë²Ì¡¢É÷ÎÌÂ¬Äê¶ÈÌ³¤òÌó6³äºï¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
·úÊª¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¤ÎÀÇ½¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ÷ÎÌÂ¬Äê¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¤Î¿á¤½Ð¤·¸ý¡ÊÀ©µ¤¸ý¡Ë¤ò¸ÄÊÌ¤ËÂ¬Äê¤·¡¢µ¬ÄêÉ÷ÎÌ¤¬¿á¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢Ä¢É¼¤ËµÏ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¡ºº¤Ï¼ç¤Ë·úÊª½×¹©Á°¤ÎÈËË»´ü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂ¬Äê²Õ½ê¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¸¡ºº¤òÃ´Åö¤¹¤ëµ»Ç½¼Ô¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòº£¤Ïµ»Ç½¼ÔÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É÷ÎÌÂ¬Äê¶ÈÌ³¤Î¾ÊÎÏ²½¡¦¾Ê¿Í²½¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üAir-vo¤ÎÆÃÄ¹
¡ü1¡§¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¬Äê²Õ½êÅÐÏ¿¤¬ÉÔÍ×
¸½¾ì¤Ø¤ÎÈÂÆþÁ°¤Ë¡¢BIM¡ÊBuilding Information Modeling¡Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤ËÂ¬Äê²Õ½ê¤ÎÃÏ¿Þ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¬ÄêÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀ©µ¤¸ý¤È¥Õ¥í¥¢ÊÉÌÌ¤Î°ÌÃÖ¤òAir-vo¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¬Äê²Õ½ê¤äÊÉÌÌ¤ÎÅÐÏ¿ºî¶È¤¬ÉÔÍ×¡£
¡ü2¡§¹âÀºÅÙ¤Ê°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»µ¡Ç½
ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¼«µ¡¤ÈÊÉÌÌ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¥»¥ó¥·¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¼«Æ°¤ÇÀ©µ¤¸ý°ÌÃÖ¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·É÷ÎÌ¤òÂ¬Äê¡£À©µ¤¸ý¤ò²èÁüÇ§¼±¤·¤Æ¼«µ¡°ÌÃÖ¤òÈùÄ´À°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥¿¥ó°ìÂÎ·¿À©µ¤¸ý¡Ê¥·¥¹¥Æ¥àÅ·°æÍÑ¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÀ©µ¤¸ý¡Ë¤Ê¤É¹âÀºÅÙ¤Ê°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤¬É¬Í×¤Ê²Õ½ê¤âÀµ³Î¤ÊÂ¬Äê¤¬²ÄÇ½¡£
¡ü3¡§Á´¼«Æ°¡¿È¾¼«Æ°Â¬Äê¤ËÂÐ±þ
Æ°ºî³«»Ï¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢»öÌ³½êÀìÍÉô¤ÎÂçÈ¾¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¥¢¥Í¥â·¿À©µ¤¸ý¡ÊÅ·°æ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¶õÄ´¤Î¿á¤½Ð¤·¸ý¡£Ê£¿ô¤Î±©¤ò½Å¤Í¤¿¤è¤¦¤ÊÃÇÌÌ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥Ó¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤·úÊª¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡Ë¤ò°ì³ç¼«Æ°Â¬Äê¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¼êÆ°¤Çµ¡´ï¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¸å¤Ë¾ÜºÙ¤Ê°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»°Ê¹ß¤Îºî¶È¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦È¾¼«Æ°Â¬Äê¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
¡üÂ¬Äê²Õ½ê¤ÎBIM¥Ç¡¼¥¿¤ËÉ³¤Å¤¤¤¿Ä¢É¼¤ò¼«Æ°¤Ç½ÐÎÏ
Â¬Äê·ë²Ì¤òµÏ¿¤·¤¿Ä¢É¼¤¬¼«Æ°¤Ç½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¢É¼¤Ë¤ÏÀ©µ¤¸ý¤ÎBIM¥Ç¡¼¥¿ID¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¬Äê²Õ½ê¤ÈÉ÷ÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤Î¾È¹ç¤¬ÍÆ°×¡£
¡ü5¡§±¿ÈÂÍÆ°×¤Ê¥µ¥¤¥º
ÉÕÂ°ÉÊ¤ò´Þ¤á4¤Ä¤ÎÀìÍÑ¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÊ¬³ä¤·¤Æ³ÊÇ¼¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂðÇÛÊØ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¸½¾ì¤ËÍ¢Á÷²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÈÎ©¸å¤ÎÂç¤¤µ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¥É¥¢¤òÄÌ²á¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÀß¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¤âÀÑºÜ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ìÆâ¤Ç¤Î±¿ÈÂ¤âÍÆ°×¡£
¡üAir-vo´ðËÜ¾ðÊó
¼ç¤ÊÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý
¥·¥¹¥Æ¥àÅ·°æ
Â¬Äê²ÄÇ½Å·°æ¹â
3.8m
ÁÈÎ©¸å¤ÎÂç¤¤µ
650¡ß850¡ß1,850mm
½ÅÎÌ
ºÊñ¸å 100kg
¡ü¸½¾ì¤Ç¤Î¼Â¾Ú·ë²Ì
Air-vo¤ò¼¯Åç¤¬»Ü¹©Ãæ¤Î5¤Ä¤Î·úÃÛ¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¾Ú¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢É÷ÎÌÂ¬Äê¶ÈÌ³1²ó¤ËÍ×¤¹¤ëµ»Ç½¼Ô¤ò½¾Íè¤Î3¿Í¤«¤é1.25¿Í¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î±¿ÍÑ½àÈ÷¤Ë0.25¿Í¡¢Â¬Äê¶ÈÌ³¤Ë1¿Í¡Ë¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ30,000Ö¤ÎÃæµ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÇÉ÷ÎÌ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½¾Íè¤ÏÌó240»þ´ÖÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³»þ´Ö¤¬100»þ´Ö¤Þ¤Çºï¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£
¡üº£¸å¤ÎÅ¸³«
¥¤¥¯¥·¥¹¡¢¼¯Åç¡¢¥«¥¸¥Þ¥á¥«¥È¥í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ïº£¸å¤âAir-vo¤Î¸½¾ìÉáµÚ¤È¹¹¤Ê¤ëµ¡Ç½¤Î²þÁ±¤ò¿Ê¤á¡¢·úÀß¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ª¤è¤ÓÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£