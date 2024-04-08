10ÉÃ´Ö¤Î¥­¥¹¤Ç°Ü¤ëºÙ¶Ý¤Î¿ô¡È8000Ëü¡É!! ´ûº§¼Ô¤ÏÄ²Æâ´Ä¶­¤¬À°¤¤¡¢·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤â¡¿ºÇ¶¯Ç¾¤Î¤Ä¤¯¤êÊýÂçÁ´­¥

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Ãí2¡¡K. A. Dill-McFarland et al., ¡ÆClose social relationships correlate with human gut microbiota composition¡Ç, Nature Scientific Reports, Vol. 9, Article 703, 2019, https://doi.org/10.1038/s41598-018-37298-9.