ロックコンサートを楽しむある女性の後ろ姿に、目が釘付けになる人が続出している。女性はTバックをはいているように見えるのだが…。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。Xに今月2日、ロックコンサートを鑑賞する女性の後ろ姿の写真が投稿されて話題となっている。写真は誰かの肩の上に乗っている若いブロンドヘアの女性の後ろ姿を捉えたもので、ロックンロールのハンドサインをした右手を挙げ、ノリノリのようである。

ところが女性のすぐ後ろには2人のスキンヘッドの男性が立っており、こんな言葉が添えられている。「かわいそうな男たち。これでは(ショーが)見えないよ…。こんなことが起きるとウンザリする。」しかしながらこの写真を見た人は、視界が遮られた2人の男性ではなく、女性の腰から下に注目。次のようなコメントを寄せた。「オーマイガー。思わず二度見したわよ。頭がお尻に見えた!」「Tバックがきつすぎて、食い込んでいるのかと思ったよ。」「Tバックがよれてしまって、お尻の左右の大きさが違うのかと思った…。」「状況を理解するまで時間がかかってしまった。結局のところ、2つの禿げ頭だったんだな。」「大爆笑!」「せっかくフロント席を取ったのにね。」「アクシデントにしてはでき過ぎだよ。」「これは面白すぎるイリュージョン。」「この写真のおかげで一日、楽しく過ごさせてもらったよ。」なおこの写真は2022年6月、「大きなお尻」というタイトルでRedditに投稿されたもので、ここにきてXでシェアされて再び注目されているという。ちなみに臀部のイリュージョンといえば2022年、女性インフルエンサーが美しすぎる“桃尻”を披露した後、「これはイリュージョンに過ぎない」と秘密をシェアしていた。また笑いの渦を巻き起こしたのは、アメリカに住む女性が夫に「車のエンジンがかからない」と“トイレの便座に座った人”の写真を送ったエピソードが挙げられる。こちらも単なるイリュージョンで、多くの人がこの女性と同じように勘違いをしたようだった。画像2〜7枚目は『jill marinelli X「Poor guys can’t see .. I hate when this happens !」』『Jett Wade TikTok「#marriedlife#bmarriedlife」』『The Daily Star 「Family horrified by ‘decapitated dog head’ on roof - can you guess what it really is?」(Image: ViralHog)』『themicahwallace TikTok「Reunited at last #fyp #foryoupage #Welcome2021 #barbados #comedy #headless #pool」』『Danae Mercer Ricci Instagram「Bootie posing secret!」』『The Sun 「BIT STUCK? Mum shares photo of daughter sinking in concrete… So can YOU work out what’s really going on?」(Credit: Reddit)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)