ÌÀÆü20Æü¡¡²ÖÊ´¤Ë²Ã¤¨¤Æ²«º½¤âÈôÍè¤«¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ø
ÌÀÆü20Æü¤Ï²ÖÊ´¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÇ»¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ë±ø¤ì¤¬¤Ä¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü20Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë²«º½¤¬ÈôÍèÍ½ÁÛ
ÌÀÆü20Æü(¿å)¤Ï²ÖÊ´¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²«º½¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦±üÃÏ¤Î¥¿¥¯¥é¥Þ¥«¥óº½Çù¤ä¥´¥Óº½Çù¤Ê¤É¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿º½¤Ü¤³¤ê¤¬¡¢Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¾å¶õ¤Î¶¯¤¤É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ø¤âÈô¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½Õ(3¡Á5·î)¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¡¢¶õ¤¬²«³ì¿§¤Ë±ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²«º½¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÇ»¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ë±ø¤ì¤¬¤Ä¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÇ°¤Î¤¿¤á¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²«º½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤«¤¹¤àÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢²«º½¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ê¤É¤¬±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®·¿¹Ò¶õµ¡¤Î±¿¹Ò¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ç¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²«º½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½µ¸åÈ¾¤«¤éÅì³¤¡¦´ØÅì¡¦ÅìËÌ¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¡¡ÅÔÆâ¤Ç¥Ò¥Î¥¤¬Áý²Ã
¶å½£¤«¤é¶áµ¦¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï±Û¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¡ÖÂ¿¤¯¡×Èô»¶¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡¢²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ÏÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åì³¤¤ä´ØÅì¡¢ÅìËÌ¤Ï¤Þ¤À¡ÖÂ¿¤¤¡×¤ä¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×ÎÌ¤Î²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìµþÅÔÊÝ·ò°åÎÅ¶É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£3·î17Æü(Æü)¤ÎÂ¿Ëà¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤¬377.2¸Ä¡¢¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬229.8¸Ä¡¢¹ç·×¤Ç607.0¸Ä¤â¤Î²ÖÊ´¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥®¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤â¥Ô¡¼¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÊý¤Ï½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²«º½¤ä²ÖÊ´¤òËÉ¤¤¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤ò
ÌÀÆü20Æü(¿å)¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤Ï¡¢²«º½¤ä²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£²«º½¤ä²ÖÊ´¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ ³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¸¼´Ø¤òÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢ÍÎÉþ¤äÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ§¤¤Íî¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¾É¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¡¢¤³¤Î½¬´·¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢ ¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê´¹µ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áë¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢²ÖÊ´¤â¼¼Æâ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Áë¤ò10¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ³«¤±¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÖÊ´¤Î¿ô¤ò¡¢Áë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½4Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áë¤ò³«¤±¤ëÉý¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´¹µ¤¤·¤Ê¤¬¤é²ÖÊ´¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´ÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²«º½ÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£åºÎï¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤ò´¥¤«¤»¤Ð¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£