10¿Ívs10¿Í¤Î·ãÆ®¤Ï²£ÉÍFM¤Ë·³ÇÛ¡ª¡¡A¡¦¥í¥Ú¥¹¡õ¿å¾Â¹¨ÂÀ¤Î³èÌö¤ÇµþÅÔ¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤À©¤¹
¡¡2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè4Àá¤¬17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à¡¹·è¾¡Âè2Àï¡¦»³ÅìÂÙ»³Àï¤«¤éÃæ3Æü¤Î²£ÉÍFM¤Ï¡¢Æ±»î¹ç¤«¤éÀèÈ¯¤ò1¿ÍÊÑ¹¹¤·¡¢¿å¾Â¹¨ÂÀ¤¬ÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï2¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£°ìÊý¡¢2Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦µþÅÔ¤Ï¡¢Á°Àá¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò2¿ÍÊÑ¹¹¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï³«»Ï5Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£Å¨¿Ø¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬Áê¼êDF¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¿å¾Â¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡8Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤ËÀä¹¥µ¡¤¬ÅþÍè¡£¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¿¢ÃæÄ«Æü¤¬Å¨¿Ø¤ÇÆÈÁö¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Ç¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢¤ÏDOGSO¡Ê·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñ¤ÎÁË»ß¡Ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢²£ÉÍFM¤ÏÁá¤¤»þ´Ö¤Ç¿ôÅªÍÍø¤òÆÀ¤ë¡£Æ±¾ìÌÌ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ï¿å¾Â¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÉ¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¤Ï¡¢20Ê¬¤Ë·èÄêµ¡ÅþÍè¡£GK¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¸¶ÂçÃÒ¤¬³ê¤ê¤Ê¤¬¤é¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡33Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¥¨¥¦¥Ù¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ò¤¨¤°¤Ã¤Æ¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¿å¾Â¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÁªÂò¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿A¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬ÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤¤µþÅÔ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÂ®¹¶¤ò»Å³Ý¤±¡¢»î¹ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£µþÅÔ¤Ï39Ê¬¡¢Àîùõñ¥ÂÀ¤¬±¦¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢Ãæ±û¤Îº´Æ£¶Á¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¡£¤½¤·¤ÆÁ°È¾½ªÈ×¡¢µþÅÔ¤¬2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÏÆ±ÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï45Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤ÇÁê¼ê¤ÎÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¯¥ê¥¢¤òº´Æ£¤¬Ã¥¤¤¡¢Áê¼êGK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÀ©¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òËãÅÄ¾¸ã¤¬Æ¬¤Ç¤¹¤é¤·¡¢È¿±þ¤·¤¿¸¶¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¤³¤ì¤ÏÁê¼êGK¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òÀîùõ¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ï52Ê¬¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¾¾¸¶·ò¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é´îÅÄÂóÌé¡¢¿¢Ãæ¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿A¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È64Ê¬¡¢µþÅÔ¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤¬È´¤±½Ð¤¹¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÊ¡ÅÄ¤¬Áê¼êGK¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤È¸òºø¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤âDOGSO¤ÎÈ½Äê¤Ç°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤Ï10¿ÍÂÐ10¿Í¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿²£ÉÍFM¤¬³«ËëÀá°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÇòÀ±¤òµó¤²¡¢µþÅÔ¤Ïº£µ¨2ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡¢µþÅÔ¤Ï29Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¡£²£ÉÍFM¤Ï30Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¡2¡Ý3¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡5Ê¬¡¡¿å¾Â¹¨ÂÀ¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
0¡Ý2¡¡33Ê¬¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
1¡Ý2¡¡45Ê¬¡¡º´Æ£¶Á¡ÊµþÅÔ¡Ë
2¡Ý2¡¡45¡Ü2Ê¬¡¡Àîùõñ¥ÂÀ¡ÊµþÅÔ¡Ë
2¡Ý3¡¡52Ê¬¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à¡¹·è¾¡Âè2Àï¡¦»³ÅìÂÙ»³Àï¤«¤éÃæ3Æü¤Î²£ÉÍFM¤Ï¡¢Æ±»î¹ç¤«¤éÀèÈ¯¤ò1¿ÍÊÑ¹¹¤·¡¢¿å¾Â¹¨ÂÀ¤¬ÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï2¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£°ìÊý¡¢2Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦µþÅÔ¤Ï¡¢Á°Àá¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò2¿ÍÊÑ¹¹¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï³«»Ï5Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£Å¨¿Ø¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬Áê¼êDF¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¿å¾Â¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¤Ï¡¢20Ê¬¤Ë·èÄêµ¡ÅþÍè¡£GK¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¸¶ÂçÃÒ¤¬³ê¤ê¤Ê¤¬¤é¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡33Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¥¨¥¦¥Ù¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ò¤¨¤°¤Ã¤Æ¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¿å¾Â¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÁªÂò¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿A¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬ÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤¤µþÅÔ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÂ®¹¶¤ò»Å³Ý¤±¡¢»î¹ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£µþÅÔ¤Ï39Ê¬¡¢Àîùõñ¥ÂÀ¤¬±¦¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢Ãæ±û¤Îº´Æ£¶Á¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¡£¤½¤·¤ÆÁ°È¾½ªÈ×¡¢µþÅÔ¤¬2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÏÆ±ÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï45Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤ÇÁê¼ê¤ÎÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¯¥ê¥¢¤òº´Æ£¤¬Ã¥¤¤¡¢Áê¼êGK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÀ©¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òËãÅÄ¾¸ã¤¬Æ¬¤Ç¤¹¤é¤·¡¢È¿±þ¤·¤¿¸¶¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¤³¤ì¤ÏÁê¼êGK¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òÀîùõ¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ï52Ê¬¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¾¾¸¶·ò¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é´îÅÄÂóÌé¡¢¿¢Ãæ¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿A¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È64Ê¬¡¢µþÅÔ¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤¬È´¤±½Ð¤¹¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÊ¡ÅÄ¤¬Áê¼êGK¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤È¸òºø¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤âDOGSO¤ÎÈ½Äê¤Ç°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤Ï10¿ÍÂÐ10¿Í¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿²£ÉÍFM¤¬³«ËëÀá°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÇòÀ±¤òµó¤²¡¢µþÅÔ¤Ïº£µ¨2ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡¢µþÅÔ¤Ï29Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¡£²£ÉÍFM¤Ï30Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¡2¡Ý3¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡5Ê¬¡¡¿å¾Â¹¨ÂÀ¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
0¡Ý2¡¡33Ê¬¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
1¡Ý2¡¡45Ê¬¡¡º´Æ£¶Á¡ÊµþÅÔ¡Ë
2¡Ý2¡¡45¡Ü2Ê¬¡¡Àîùõñ¥ÂÀ¡ÊµþÅÔ¡Ë
2¡Ý3¡¡52Ê¬¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê²£ÉÍFM¡Ë