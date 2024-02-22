ºç±ÑÍºÍÆµ¿¼Ô¤Î°¼Á¼ê¸ý¤ò£³£°Âå½÷Í¥¤¬¾Ú¸À¡¡°û¤ß²ñ¤ÇÆ²¡¹¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï²¶¤È¿²¤¿¡×¹ë¸ì
¡¡£²£°Æü¤Ë½à¶¯´¯ÍÆµ¿¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤Îºç±ÑÍºÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£³¡Ë¤¬½÷À¤òÍ¶¤¦¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£³£°Âå½÷Í¥¤¬¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡ºçÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£°£±£¶Ç¯£µ·î¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç±éµ»»ØÆ³¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¡¢½÷Í¥»ÖË¾¤Î£²£°Âå½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¨¤óºá¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡£Ê£¿ô¤Î½÷À¤«¤é¤ÎÈï³²ÆÏ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£²Ç¯¤Ë½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ç¼ã¼ê½÷Í¥¤ä½÷Í¥»ÖË¾¼Ô¤é¤ËÀ¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤·¤¿µ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢¼«¿È¤Î´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¤¢¤ëÆ±Ç¯¤Î¡ÖÌª·î¡×¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¡×¤¬¸ø³«Ãæ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Õºá¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Î¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¶È³¦¤Ç¤ÏàºçÁÈ¤Ï¥ä¥Ð¤¤á¤È¤ÎÉ¾È½¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Äê´üÅª¤Ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼çºÅ¤·¤Æ½÷Í¥¤ÎÍñ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢±éµ»»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¥¨¥µ¤Ë¼«Âð¤ä°û¤ß²ñ¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê±Ç²è²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡£³£°Âå½÷Í¥£Á¤ÏÆ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤ËºçÍÆµ¿¼Ô¤Î¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öºç¤µ¤ó¤Ï´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¼ã¼ê½÷Í¥¤ò¼ÂºÝ¤ËºîÉÊ¤ËÈ´¤Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»Ò¤ò°û¤ß²ñ¤ËÆ±ÀÊ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¤³¤¤¤Ä¤Ï²¶¤È¿²¤¿¤«¤éÈ´¤Æ¤¤·¤¿¡£´Î¤¬¤¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÈÆ²¡¹¤È¸ì¤ë¤³¤È¤â¡£à¤³¤ó¤Ê¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°á¤È¸À¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Î¶î¤±½Ð¤·¤Î»Ò¤Ê¤é¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¶È³¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°½Ð¤Î±Ç²è²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ã¼ê½÷Í¥¤é¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦°É¾¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤¿¤¬¡¢ºçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£