¥á¥Ã¥··ç¾ìÁûÆ°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤¬¿¼¹ï¤ÊºâÀ¯´íµ¡¡Ö£Í£Ì£Ó¤¬»Ù±ç¤¹¤ë²ÄÇ½À¡×
¡¡ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ê£Í£Ì£Ó¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤¬¡¢¿¼¹ï¤ÊºâÀ¯Æñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£É¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½£Æ£×¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤¬£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ê£±¿À¸Í¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÌó£³£°Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢£´Æü¤Î¹á¹Á¥ê¡¼¥°ÁªÈ´Àï¤òÆâÅ¾¶Ú¤Î°ãÏÂ´¶¤òÍýÍ³¤Ë·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹á¹Á¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆüËÜ¤ÇÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¿¤á¡¢¹á¹Á¤äÃæ¹ñ¤ÇÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¡£¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤¬°ÛÎã¤Î¼ºË¾É½ÌÀ¤òÈ¯¤·¡¢£É¥Þ¥¤¥¢¥ßÂ¦¤¬¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Î°ìÉôÊ§¤¤Ìá¤·¤ò·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë£³·î¤ËÃæ¹ñ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Î£²»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÁûÆ°¤¬³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢±²Ãæ¤Î£É¥Þ¥¤¥¢¥ß¤¬´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥£¥Á¥ã¡¼¥¸¥§¥¹¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡Ö£É¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¿¼¹ï¤ÊºâÀ¯ÌäÂê¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡¡Ê£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤«¤éºâÀ¯´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Öº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢£Í£Ì£Ó¤ÎÍý»ö²ñ¤¬£É¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Ã¥«¥à¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤Î²ÃÆþ°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²ÁÃÍ¤ÏÂçÉý¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏºâÀ¯Åª¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥ê¡¼¥°¤¬ºâÀ¯»Ù±ç¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡£É¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÇÃæ¹ñ¤«¤éÂç¤¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥Ã¥·¤Î·ç¾ìÁûÆ°¤ÇÊÖ¶âÂÐ±þ¤äÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ÎÁÊ¾Ù¤Î·üÇ°¤â½Ð¤ë¤Ê¤ÉÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÁûÆ°¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤¬ÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò½ä¤ë´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£