²£¿Ü²ì¤ÎÀï´Ï»°³Þ¤¬µðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë!¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¥è¥³¥¹¥«¡×¤ÈÅ¸Í÷²ñ¡ÖÆüËÜ¤ÎµðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È·²Áü¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡Ö¤ß¤«¤µ¥í¥Ü¡×ÃÂÀ¸
²£¿Ü²ìÈþ½Ñ´Û Å¸Í÷²ñ¡ÖÆüËÜ¤ÎµðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È·²Áü¡×Å¸¡¡https://artne.jp/giant_robots/
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë²£¿Ü²ì»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÔ»ÔÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¤ä¡¢´Ñ¸÷PR¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¥è¥³¥¹¥«¡×¤ò2023Ç¯¤Ë10·î27Æü¤ËVRChatÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥É¥ÖÈÄ¡õ»°³Þ¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢²£¿Ü²ì¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥É¥ÖÈÄÄÌ¤ê¡¢¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¡¢Àï´Ï»°³Þ(À¤³¦»°ÂçµÇ°´Ï »°³Þ)¡¢±îÅç¤Ê¤É¤¬¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹²¾ÁÛ¶õ´Ö¾å¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¥è¥³¥¹¥« https://metaverse-yokosuka.com/
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¥è¥³¥¹¥«¡×¤È²£¿Ü²ìÈþ½Ñ´Û¡ÖÆüËÜ¤ÎµðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È·²Áü¡×³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¡Ö¤ß¤«¤µ¥í¥Ü¡×¤¬ÃÂÀ¸¡¢PV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ß¤«¤µ¥í¥Ü¡×¤Ï¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¥è¥³¥¹¥«¡×(VRChat)¤Î±îÅç¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë½Ð¸½¡£¡ÖÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¤ä¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢²£¿Ü²ì»Ôºß½»¤ÎµÜÉð°ìµ®»á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¢£¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¥è¥³¥¹¥«¡Ö¤ß¤«¤µ¥í¥Ü¡×´°À®PV ¡§
¡ü¤ß¤«¤µ¥í¥Ü¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼³«ºÅ
¤Þ¤¿¡¢2·î17Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎµÜÉð°ìµ®»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ß¤«¤µ¥í¥Ü¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£MC¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ì¤¨¤Î¿¹ÅÄÈË»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤ß¤«¤µ¥í¥ÜÀ©ºîÈëÏÃ¤òÊ¹¤¯ÆâÍÆ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É4¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
1)Æü»þ¡§2·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë13»þ¡Á15»þ2)¾ì½ê¡§µÇ°´Ï¡Ö»°³Þ¡×¹ÖÆ²3)ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨ÊÌÅÓ¡¢µÇ°´Ï¡Ö»°³Þ¡×¤Ø¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£4)¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡Peatix¡§https://metasukavr.peatix.com/view
5)¿½¹þ¤ß´ü´Ö¡§2·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë12 »þ¤Þ¤Ç¡¡¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¡§
¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É4¼ï¥»¥Ã¥È µÜÉð°ìµ®»á ½ñ²¼¤í¤·¤ß¤«¤µ¥í¥Ü¥é¥Õ²è¡ÊÁ°ÌÌ¡¦ÇØÌÌ¡Ë¡¢3DCG ¥â¥Ç¥ë(4ÌÌ¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó)
¡ü±îÅç¥ï¡¼¥ë¥É¤È¡Ö¥Ð¥Ê¥ÊÁèÃ¥Àï¡×¤Î¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï
¤Ê¤ª¡¢¡Ö±îÅç¡×¤Ï²£¿Ü²ì»Ô¤ËÂ°¤¹¤ëÅìµþÏÑ¤ËÉâ¤«¤ÖÌµ¿ÍÅç¤Ç¡¢¹ñ»ËÀ×»¶ºö¡¢BBQ¡¢°ëÍ·¤Ó¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥¸¥ã¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤½¤Î¡Ö±îÅç¥ï¡¼¥ë¥É¡×(VRChat)¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¡Ö¥Ð¥Ê¥ÊÁèÃ¥Àï¡×¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¡Ö¥Ð¥Ê¥ÊÁèÃ¥Àï¡×¤Î¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
1).Æü»þ¡¡2·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë21»þ¡Á2).ÇÛ¿®URL¡¡https://www.youtube.com/channel/UC2hekhl6cN8gs9a1NV_IHIw
3).»²²ÃÍ½Äê¥Á¡¼¥à¡¦¥á¥¿¥¹¥«£Ö£Ò ¥Á¡¼¥à¡¦±îÆ¬¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È ¥Á¡¼¥à¡¦¤Õ¤¡¤ó¤¿¤º¤à ¥Á¡¼¥à¡¦MyDearest VR ¥¢¥¸¥È ¥Á¡¼¥à¡¦VR ¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö Ephemeral ¥Á¡¼¥à¡¦°Ìò·ë¼Ò¥ô¥¡¥ê¥¢¡¼¥ë ¥Á¡¼¥à¡¦VR¥¢¥Ð¥¿¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼ ¥Á¡¼¥à¡¦VR¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó ¥Á¡¼¥à