¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿ÏÀ¡©¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬¡Ö»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤Åê¹Æ¤¬»¶¸«¡×
¡¡´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ï£±£³Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤ÎÆó¼¡ÈòÆñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤Åê¹Æ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È°ÛÎã¤ÎÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¡ÖÆó¼¡ÈòÆñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸í²ò¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤Åê¹Æ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¤ÎÅê¹Æ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡´ßÅÄ¼óÁê¤Ï£±£±Æü¡¢ÈïºÒ¼Ô¤é¤Ë¸þ¤±¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤Ê¤É¤Ø¤Î¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Ø¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÆó¼¡ÈòÆñ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È£Ø¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥é¥µ¡¼¥ë¤Ï£±£²Æü¡¢¤³¤ì¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈïºÒ¼Ô¤Ë¤½¤ó¤Ê¶â¤¢¤ë¤«¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ó¤¿¤¬¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Î¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ò¼Ú¤ê¾å¤²ÈòÆñÌ±¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤í¡×¤ÈÈãÈ½¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¸ÞÎØÍ¶Ã×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àºî¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ÃÚ¹ÀÀÐÀîÃÎ»ö¤Ë´±Ë¼µ¡Ì©Èñ¤«¤é¶â½Ð¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤í¡×¤ÈÆ±¸©ÃÎ»ö¤ÎàÉÔ¾Í»öá¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æó¼¡ÈòÆñÀè¤Î¼êÇÛ¤Ï¹ÔÀ¯¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥é¥µ¡¼¥ë¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éà¥Ç¥Þá¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢±ê¾å¤·¤¿¤Þ¤Þ³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤«´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÖÆó¼¡ÈòÆñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸í²ò¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤Åê¹Æ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æó¼¡ÈòÆñÀè¤Ï¹ÔÀ¯¤Ç¼êÇÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈòÆñ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈòÆñ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î¸í¾ðÊó¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤À¤«¤éÀµ¤·¤¤¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ø¶¦µ¡´ØÅù¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°¼Á¤Êµõµ¶¾ðÊó¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¯ÉÜ¤È¤·¤Æº£¸å¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ïµõµ¶¾ðÊó¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤â¡Ö£²¼¡ÈòÆñ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ßÅÄÁíÍý¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÈòÆñ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Ï¢ÍíÀè¤Ê¤É¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£