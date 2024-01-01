人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』（DMM GAMES/NITRO PLUS）を原案としたミュージカル『刀剣乱舞』シリーズの新作公演（11作目）が決定。新作のタイトルは、「陸奥一蓮（みちのおく ひとつはちす）」。2024年3月〜5月に東京と大阪で上演される。

【写真】刀剣男士をイメージしたカラフルなノンアルコールカクテル

出陣は、三日月宗近、加州清光、蜂須賀虎徹、鶴丸国永、水心子正秀、大包平、山姥切国広と、いずれもミュージカル『刀剣乱舞』で出陣を重ねてきた刀剣男士による公演となる。また、歴史上の人物として、阿弖流為、母禮、坂上田村麻呂が登場することも同時に発表された。

■公演期間・劇場

【東京公演】3月10日〜3月24日：TOKYO DOME CITY HALL

【大阪公演】3月30日〜4月14日：箕面市立文化芸能劇場 大ホール

【東京凱旋公演】4月26日〜5月6日：TOKYO DOME CITY HALL

■出演

三日月宗近役：黒羽麻璃央

加州清光役：佐藤流司

蜂須賀虎徹役：高橋健介

鶴丸国永役：岡宮来夢

水心子正秀役：小西成弥

大包平役：松島勇之介

山姥切国広役：加藤大悟

阿弖流為役：山本亨

母禮役：細見大輔

坂上田村麻呂役：三上市朗

村中一輝 大野涼太 鴻巣正季 佐藤一輝

花見卓也 佐藤誠一 島本隆 滝山翔太

白濱孝次 塚田知紀 寒川祥吾 千葉恵佑 兵藤結也

千大佑 大平祐輝 河島樹来 熊本敬介 嶌田リョウ

金谷春来 紺崎真紀 平島由章 後藤成貴（Wキャスト） 加藤岳（Wキャスト）

■チケット前売開始

2024年2月17日 前10：00〜

■チケット料金

＜東京公演・東京凱旋公演＞ S席：1万2500円／A席（3バルコニー：9500円

＜大阪公演＞ 1万2500円

原案：「刀剣乱舞ONLINE」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）演出：茅野イサム脚本・作詞：浅井さやか音楽監督：YOSHIZUMI振付・ステージング：TETSUHARU 桜木涼介主催：ミュージカル『刀剣乱舞』製作委員会（ネルケプランニング ニトロプラス DMM GAMES ユークリッド・エージェンシー）https://www.nelke.co.jp/