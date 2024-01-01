ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡³ÐÀÃÁ°Ìë¡Ä¥³¡¼¥Á¤¬¶ÄÅ·¤·¤¿¡È¥Ê¥¤¥¿¡¼ÍâÆü¤Î¹ÔÆ°¡É
2014¡¢15Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¥³¡¼¥Á¡ÄÇð¸¶½ã°ì»á¤¬¸«¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Öµ¬³Ê³°¤À¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬µ¬³Ê³°¤À¤Ã¤¿¡£ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎÇð¸¶½ã°ì»á¤Ï2004Ç¯¤«¤é¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤ä¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¤òÌ³¤á¤¿¡£2017Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¡¢2014Ç¯¤È2015Ç¯¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¥×¥í2Ç¯ÌÜ¡¢3Ç¯ÌÜ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Çð¸¶»á¤Ï¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤È¤Î»×¤¤½Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎáÏÂ¤Îº£¤ò¸«¿ø¤¨¡¢°¦Äï»Ò¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡£Çð¸¶»á¤ÏÂÇ·â¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë¸«¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤½¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÎã¤¨¤ÐÈà¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÎý½¬¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î»þ¤ÎÆÃÂÇ¤Ï1²ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢15Ê¬¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡Ø¤¸¤ã¤¢æÆÊ¿¡¢¥é¥¹¥È¹Ô¤³¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢±Û¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤è¡£¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò±Û¤¹¤ó¤À¤«¤é¤Í¡¢°ìÈ¯¤Ç¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¥Û¥ó¥Èµ¬³Ê³°¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡£
¡¡Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà¤¬¥¦¥¨¡¼¥È¤È¤«¡¢¼¼Æâ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤é¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¿å¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢ÈÓ¤ò¿©¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤À¤è¡£ÅØÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡£Èà¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤Î»þ¡ËËÌ³¤Æ»¤«¤éÅìµþ¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ½É¼Ë¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤±¤É¡¢Èà¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ç¤â¡ÊÎý½¬»ÜÀß¤¬¤¢¤ëÀéÍÕ¸©¡Ë³ù¥±Ã«¤Ë´ó¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤«¤éÆþ¤ë¡£¤½¤ì¤âÈà¤Ë¤ÏÉáÄÌ¡£¤·¤ó¤É¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤¬ÂçÃ«¤Î20ºÐ¤Îº¢¡£¡ÖÈà¤Ï¤Í¡¢3Ç¯¸å¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤ò¹Í¤¨¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤Î»þ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¤È¤«¤â¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£±óÀ¬Àè¤Ç¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ç¤â¡Ê¸áÁ°¡Ë10»þ¤«¤é¥¦¥¨¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ½ÀÆðÀ¤â¤¢¤ë¡£Â¤âÂ®¤¤¤·¡¢¼éÈ÷¤â¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¤Í¡£¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÇð¸¶»á¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¡£2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂçÃ«¤Ï¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¿·¾±¥Ï¥à¤Ø¡Ö¾¡Éé¤ÎÇ¯¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡°ìÊý¤ÇÇð¸¶»á¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ï¿·¾±¤À¤è¡×¤Èºå¿À¥³¡¼¥Á»þÂå¤Î°¦Äï»Ò¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¡Ö2023Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤¿¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤â¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò´Þ¤á¤¿¼é¤ê¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤È¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤è¤Í¡£´ÆÆÄ3Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é¤Í¡£¿·¾±¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤¦¥Þ¥¹¥³¥ß¼õ¤±¤Ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤âÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤¬¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡£¡ÖÆþ¤Ã¤¿º¢¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤¬ÂçÊ¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂÇ¤Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áö¤ë¤³¤È¤Ë¤â¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÌîµå¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤¿¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¡£Çð¸¶»á¤Ï²¸»Õ¡¦ÌîÂ¼¹îÌé»á¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áö¹¶¼é¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤âºå¿ÀÁª¼ê»þÂå¡¢Çð¸¶»á¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Çð¸¶»á¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¤Ï2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Öºå¿À¤Ï¥»¥«¥ó¥ÉÃæÌî¡ÊÂóÌ´¡Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÌÚÏ²¡ÊÀ»Ìé¡Ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¶áËÜ¡Ê¸÷»Ê¡Ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Þ¤¡2024Ç¯¤âA¥¯¥é¥¹¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢Í¥¾¡¤À¤Ã¤Æ¤Í¡×¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤ÎÇð¸¶»á¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡È»ÕÄï´Ø·¸¡É¤Ï¥¡¼¥ï¡¼¥É¡£²¸»Õ¤ÎÌîÂ¼¹îÌé»á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢°¦Äï»Ò¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¤³¤Î2Ç¯¤Ç¡¢ËüÇÈ¡ÊÃæÀµ³°Ìî¼ê¡Ë¤È¤«¼ã¤¤Áª¼ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÁª¼ê¤Î¾åÃ£¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ï¿·¾±¤Î¼êÏÓ¡£¾¡Éé¤ÎÇ¯¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤Þ¤¿ÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë