µµ°æÀÅ¹á»á¡¡à¥Ý¥¹¥È´ßÅÄá£²Ì¾¤ò¼ÂÌ¾¤Ç¥º¥Ð¥ê¡Ö¸«¤Æ¤í¤è¡¢¤Ê¤ë¤«¤é¡×
¡¡¸µ¼«Ì±ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Îµµ°æÀÅ¹á»á¤¬£²£²Æü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡£à¥Ý¥¹¥È´ßÅÄá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½Â¬¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´ßÅÄÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤ò¼õ¤±¸®ÊÂ¤ßÄãÌÂ¡£°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï£±£°¡óÂæ¤ËÆÍÆþ¤·à´í¸±¿å°èá¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö´ßÅÄ¤µ¤ó¤Ç¼¡¤ÎÁªµóÀï¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¼¡¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÃ¯¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿µµ°æ»á¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡¢²¶¤ÎÍ½Â¬¤ÏÅö¤¿¤ë¤«¤é¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï½÷À¤ÎÅÞ¼ó¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÁªµó¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌÜÀè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Í¡¢½÷À¤òÂåÉ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤Í¡¢»Ù»ýÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ë¤è¡£¸«¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡£ÌîÅÞ¤¬¤À¤á¤À¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤í¤è¡¢¤Ê¤ë¤«¤é¡£¾åÀî¡ÊÍÛ»Ò¡Ë¤«¹â»Ô¡ÊÁáÉÄ¡Ë¤«¤É¤Ã¤Á¤«¤¬¡ÊÁíºÛ¤Ë¡Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£