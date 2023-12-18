¾¾°æ°ìÏº»á¡¡µÕ¥®¥ì¼«Ì±µÄ°÷¤Ë¡ÖÁá¤¯¤ª¼¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ï·¸å¿ÍÀ¸¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×
¡¡Á°Âçºå»ÔÄ¹¤Çº£½ÕÀ¯³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¾¾°æ°ìÏº»á¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤Î¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤äÃæÈ´¤¤µ¤ì¤¿¥«¥Í¤¬¡¢µÄ°÷¤ÎÎ¢¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¿ÏÇ¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï¡¢µÄ°÷¤«¤é¤ÎÄ°¼è¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÁÜººÃæ¡×¤òÍýÍ³¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ë¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¤½¤Î´¶³Ð¤¬¥º¥ì¤Æ¤ë¡£ÁÜººÃæ¤Ê¤Î¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯ÁÊ¤ò¤µ¤ì¤ÆºÛÈ½¤Ë¸þ¤«¤¦»þ¤Ï¡¢Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê·º»öÁÊÄÉ¤Î¶²¤ì¤¬¡Ë¤¢¤ë¤±¤É¡£º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÁ´ÉôÅú¤¨¤Æ¤â²¿¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ã«ÀîÌï°ì½°±¡µÄ°÷¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÆ¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈµÕ¥®¥ì¤·¤¿±ÇÁü¤âÎ®¤ì¤¿¡£
¡¡À¯³¦°úÂà¸å¤Ï¡¢Â¹¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾¾°æ»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤Ã¤Æ¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¹ñÌ±¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¡¢½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡¢¡Ø¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡Ù¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Áá¤¯¤ª¼¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏ·¸å¿ÍÀ¸¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È±£µï¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£