米ニューヨーク州のアパートで先月中旬、6階に住む女がバルコニーから男物の服やズボンなどを次々と投げ捨てる様子が捉えられ、TikTokに投稿されて拡散している。女はボーイフレンドの浮気現場に鉢合わせし、逆上したという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

ニューヨーク市ブルックリン区ベドフォード・スタイブサント地区のアパートで先月20日、ボーイフレンドが別の女性とベッドで戯れているところを帰宅した女(34)が目撃して逆上し、6階ベランダから大量の衣類などを撒き散らす騒動に発展した。

当時の様子はこのアパートの階下に住む住民が目撃して撮影しており、カメラはベランダから伸びた2本の手、次々と宙を舞うシャツやズボン、道路や車の上などに散乱したカラフルな服などを映し出していた。

またアパート前の道路にはかなりの見物人がいるのが分かり、大声で叫んだり、道路に落ちた物を拾う者まで見て取れる。ベランダに立つ女の顔は見えないが、両手を上げて手を振るような素振りを見せており、撮影者の女性が「彼女はクレイジーだわ! オオ! ワォ! 彼らにショーを見せているのよ」などと叫んでいる。

そしてアパート下の道路にはあっという間にゴミの山ができ、女性は続けて「彼女ったらまだ物を投げているわ…。それに警察官まで来たわよ」と呟いている。

道路には衣服のほか、メイクアップ用品、花瓶、長椅子、鏡、小さなキッチン家電、茶碗まであったそうで、地元警察や近所の住民は「女は怒り狂い、あの直後に素っ裸になった」と明かしていた。

地元警察はその後、道路の一部を閉鎖し、女が万が一飛び降りた時のためにアパート下の木を1本切り、転落防止ネットを張るスペースを作ったという。しかしながら女は間もなく保護され、精神鑑定のためエルムハースト病院に搬送されたそうで、現場ではボーイフレンドとみられる人物が散乱した物を回収していたそうだ。

このアパートは、入り口にドアマンが立ち、1か月の家賃が41〜73万円(2800〜5000ドル)で、問題を起こしたカップルは住み始めて5年になるが、このような騒動は初めてだったという。

なおTikTokの動画には、「彼女が彼を取り戻したのは間違いないわね」と言葉が添えられているが、視聴者は次のようなコメントを寄せていた。

「復縁は絶対ないわね。」

「男性が宙を舞わなかっただけ良かったのでは?」

「自宅で浮気なんて最低だね。」

「この女はただ、ボーイフレンドに自分の人生から消え失せて欲しかっただけ。誰も傷つけていないのだから、まあいいのでは?」

「すごい量の洋服よね。」

「ジーンズが舞っていくのを見て大爆笑。」

「ホームレスの人たちには素敵なクリスマスプレゼントになったかもね。」

「クリスマスが近いから、アパート前の木を飾っているのよね(笑)」

「この女性には後で詳しい経緯を投稿して欲しいわ。」

ちなみに今年10月にはボリビアで、結婚式に新郎の元恋人が現れ、教会前を歩く新郎新婦に人糞を浴びせかけた。当時の様子はカメラが捉えており、女には怒りの声が上がっていた。

画像は『thisisnyc 2023年11月22日付TikTok「I’m pretty sure she’ll take him back」』『New York Post 2023年12月2日付「Woman hurls clothes over sixth-floor NYC balcony after boyfriend caught cheating: video」(Helayne Seidman)』『POPTime 2023年10月28日付X「GORE: Na Bolívia, Mulher entra no casamento do ex-marido e joga f*zes nele e na noiva durante cerimônia.」』『Bexar County Sheriff’s Office 2022年11月22日付Facebook「ARSONIST ARRESTED AFTER BURNING BOYFRIEND’S HOUSE DOWN」』『Imogen038 2021年12月23日付TikTok「#cheater #revenge #ex」』『Metro 2021年6月21日付「Mum smashed dad’s laptop, phone and TV after Funky Pigeon messed up Father’s Day order」(Picture: SWNS)』『Yahoo News India 2020年11月3日付「Cheating Wife Exposed! Husband Shows Proof of ‘Real Father’ at His Child’s Baby Shower Function in Bolivia, Viral Video of Family Drama Has Left Twitterati Asking ‘What Happened Next?’」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)