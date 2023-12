アメリカのディズニーワールドを訪れたある女性が、娘に授乳しながらアトラクションに乗っており、その写真がInstagram上に投稿されて物議を醸している。アトラクションはゆったりとしたライドだったため女性の行為に肯定的な意見が寄せられたが、中には「危険だ」「無責任」などネガティブなコメントも届いたという。米ニュースメディア『People.com』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

米ペンシルベニア州ピッツバーグ在住のメレディス・バーニャクさん(Meredith Barnayak)は先日、フロリダ州オーランドにあるディズニーワールドを訪れた。メレディスさんは自身の夫と母親、継父、息子のグラハム君(Graham、3)、娘のポピーちゃん(Poppy、1)と一緒に、ディズニーワールドの4大テーマパークの1つであるエプコットのアトラクション、「フローズン・エバー・アフター」に乗っていた。そしてこのアトラクションに乗車中、話題の写真が撮影された。

その写真には、メレディスさんが笑顔で座席に座っており、1歳のポピーちゃんはメレディスさんに抱かれて母乳を飲んでいた。メレディスさんの座席は一番後ろだったため、当時は誰も気付いていなかったようだ。メレディスさんは、「フラッシュが光ったのを見てすぐ、『オーノー! ここにいる人たちはみんな、アトラクションに乗りながら赤ちゃんに授乳している私の写真を持つことになっちゃう』と思いましたね」と、当時を振り返る。

メレディスさんによると、当時ポピーちゃんはグズり出して、母乳を飲みたがっていたそうで、このように語っている。

「ポピーが私のTシャツを引っ張ったのです。周囲は暗かったしOKだと思いました。私たちはみんな人間です。お腹が満たされれば幸せですし、娘に授乳することでより楽しい経験になるでしょう。」

また、「授乳ができるのであれば、どんな場所でも授乳すべきであるという意見に大賛成なんです」と話すメレディスさんは、比較的ゆっくりとした動きの他のアトラクションでも授乳をしていたという。

この写真をInstagramに投稿したのは、メレディスさんのいとこであるジョアンナ・ゴダードさん(Joanna Goddard)だ。ジョアンナさんは子育てなど女性のライフスタイルの情報提供を行うサイト「Cup of Jo」を運営しており、メレディスさんの許可を得て、同サイトのInstagramアカウントに投稿した。

メレディスさんは、「家族はみんな笑っていたし、とても良い写真だと思ったんです。だからジョアンナが投稿してくれたのはとても嬉しいです」と明かしている。

しかし、公共の場での授乳に関しては意見が分かれやすい。今回の投稿には「ちょっと危なくない? 他の大人はしっかりと手すりにつかまっている状況だし」「目立ちたかっただけでしょ?」「これは愚かで危険だし、無責任だと思います。ディズニーはこの行為を許可しているの?」など、危険な行為であると指摘するコメントが複数寄せられた。

こうしたコメントに対してメレディスさんは、「写真では激しい乗り物のように見えると思いますが、これはただボートに乗るアトラクションでした。シートベルトもなくリラックスできる乗り物ですが、急に落ちるような箇所があります。それが今回の写真が撮影された場所です」と説明している。

ネガティブなコメントの一方で、「私もディズニーで授乳させるよ」「彼女はしっかりと赤ちゃんを抱いているし、素晴らしいアイディアだと思う」など、肯定的な意見も届いている。

ディズニーワールドの公式サイトによると、フローズン・エバー・アフターの乗車において年齢や身長の高さなどの制限は設けられていないため、赤ちゃんを連れての乗車自体は問題ないと言える。

ネガティブなコメントがあがってしまったメレディスさんだったが、「どちらかと言うと、一か所でじっとしているよりも、動き回ってポピーをあやしていた方が安心なんですよね。もし激しい乗り物だったら、授乳なんてしませんよ。今回は楽しかったですが、一番疲れた休暇の一つになったかもしれません。ポピーが3歳か4歳くらいになったら、またディズニーワールドに来たいですね」と笑ってコメントを残した。

なおテックインサイト編集部では、写真を投稿したジョアンナさんにコンタクトを取り、メレディスさんの授乳中の写真をInstagramに投稿したのはなぜか、メレディスさんは今回の反響について何か言っているかなどをうかがおうとしている。

画像は『TODAY 2023年11月17日付「Some people are attacking, others defending this mom for breastfeeding her baby on Disney ride」(Courtesy Meredith Barnyak)』『Joanna Goddard 2023年11月10日付Instagram「My cousin @meredithbarnyak being an absolute MOM on this Disney ride.」』『The Irish Sun 2020年1月14日付「BABY ON BOARD Mum stuns fellow drivers and followers by breastfeeding her baby while driving on a motorway」(Credit: Raquel Reynolds/Instagram)』『Raquel Tolman 2022年12月3日付TikTok「Survival mode when moms sick」』『DrJrey 2021年4月4日付X「We feed our 8mo son:」』『X 2022年7月12日付TikTok「#fyp #louboutins #walkamile」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)