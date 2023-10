リップフィラーにはまり、許容量を超える薬剤を注入したスペイン、マヨルカ島に住む女性が注目を浴びている。女性は唇が大きすぎて飲食もままならないそうだが、「ナチュラルであることを止めることこそ、私のライフスタイル」と全く動じない。英ニュースメディア『The Daily Star』などが伝えている。

地中海に浮かぶマヨルカ島に住むヴィエナさん(Vienna)は、自身のことを「プラスティック・ファンタスティック(Plastic Fantastic)」と呼ぶほど整形にはまっている。これは「形成外科(プラスティック・サージェリー)で美しくなること」を意味し、フェイクになればなるほど自分を魅力的に感じるという。

特に最近、ヴィエナさんがはまっているのが唇をボリューミーにするリップフィラーで、月に2000ユーロ(約31万7000円)を費やし、巨大な唇をキープする。

唇のヒアルロン酸の注入量は通常、上唇もしくは下唇に0.5〜1mlが平均とされているが、ヴィエナさんの場合は飲食をするのも困難なほどの唇が大きく、SNSで「前回は3ml、その前が7ml、そしてその前の前が7mlで…。今は30mlほどになるわね。それにこれから、もっともっと大きくするわよ」と鼻息が荒いのだった。

そんなヴィエナさんには、TikTokに2万5000人超、Instagramに5800人超のフォロワーがいて、「あなたの唇が大好き」「もっともっと大きくして!」「なんてセクシーなのかしら!」「あなたはいつも美しい」「これで自分に自信が持てるようになるなら素晴らしいじゃないの」「私もこんな唇に憧れる」などと温かい言葉を送っている。また時には「そんなにフィラーを入れて大丈夫なの?」といった心配の声もあがるようだが、ヴィエナさんは「私が通う形成外科医は高度な技術と資格を持っていて安全よ」と述べ、「全く不安は感じない」と明かしている。

しかしながらヴィエナさんには悩みがあるそうで、このように続けた。

「実はこの大きな唇のため、食事を摂るのが難しいの。柔らかい食べ物は大丈夫だけど、何かを飲むと口から液体がこぼれてしまうのよ。大きな唇は、障がいを持っていることと一緒。ただ何回も練習した甲斐あって、ずいぶん上手くなったのよ。」

なおヴィエナさんは来月、今以上に唇を大きくするため、リップフィラーの予約を入れているそうで、「今後はボトックス、来年の1月には豊胸も予定しているの」と嬉しそうに語る。

それでもヴィエナさんのフェイク過ぎる外見に対しては、「まるで化け物」「いや、アヒルだよね」「これがリアルではないことを祈っているよ」「この施術をした医師は免許を取り消されるべき」「全くあり得ないわね」「これではしっかり話をすることもできないじゃないか!」「唇がいつ破裂してもおかしくないぞ」「いったいどこにこんなお金があるんだい?」という声が後を絶たないそうで、本人はこう述べている。

「私はこのフェイクな唇が大好きなの。へイターはいろんなことを言ってくるけど、ネガティブなコメントを見ると、もっとフィラーを入れたくなってくるのよ。もっと大きな唇にするためにね!」

なおテックインサイト編集部では、自称ファッションモデルと語るヴィエナさんの今後の目標、SNSを続けていて嬉しかったことなどについて話をうかがうべく取材を申し込んでいる。

ちなみにボリューミーな唇に魅せられた女性はヴィエナさんだけではなく、今春にはTikTokerの「メアリーさん(Mary)」がリップフィラーのビフォーアフター動画を投稿し話題になった。メアリーさんの唇は巨大化し、ほぼ顔の3分の1を占めていた。

画像は『Tyla 2023年10月26日付「Woman with 30ml of lip filler admits she finds it hard to eat and drink」(Credit: TikTok/@titty_twins)』『Vienna 2023年8月25日付Instagram「@vienna.wuerstel is pushing the lip game hard!」、2023年9月20日付Instagram「I spend more the 1k€ for injections」、2023年10月18日付Instagram、2023年10月11日付Instagram「What should I get done next?」、2023年9月24日付Instagram「AMA」』『MARY 2022年5月3日付TikTok「#ukraine」』『Jessica Cailey Burko 2023年2月13日付TikTok「#fyp #cosmeticnightmares」』『Basia Query 2022年10月23日付TikTok「0/10 do not recommend」』『user1753898839744 2021年12月3日付TikTok「Lip filler check」』『Courtney Bell 2023年9月13日付TikTok』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)