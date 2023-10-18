¡Ö¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡× ¤Ë¤è¤ë¡È´í¸±±¿Å¾¡É¤¬Â³½Ð¡¡¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÌ¤ÃåÍÑ¡¦¥Ê¥ó¥Ð¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤·¡¦ÌµÌÈµö±¿Å¾¤â¡¡¼ã¶¹ÊÛ¸î»Î¡Ö¤Ê¤¼·Ù¹ð¡¦»ØÆ³¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡×
Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Ç¡¢Çò¥Ð¥¤¤ÎÀ©»ß¤Ë¼ª¤âÂß¤µ¤º¡¢ÊâÆ»¤òÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¡×¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ú¥À¥ë¤ò¤³¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÔÆâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ú¥À¥ë¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤³¤¬¤º¤Ë¡¢¸¶ÉÕ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼ÖÆ»¤òÁö¤ë¼«Å¾¼Ö¤Î»Ñ¤¬¡£
¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»£±Æ¼Ô:
Ê¿Ã³¤ÊÆ»¤Ç30¥¥í¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ¤¤±Û¤»¤Ê¤¤¡£¸åÊý³ÎÇ§¤È¤«¤â¤»¤º¤Ë¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢´í¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢¥Ú¥À¥ë¤ò¤³¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤â¿Ê¤à¡¢¡Ö¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡×¤Ë¤è¤ë´í¸±±¿Å¾¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤È·Ù»ëÄ£¤¬¹çÆ±¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Î´í¸±±¿Å¾¤Ï¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄÉ¤¤±Û¤·¡¦µÕÁö¡Ä´í¸±±¿Å¾¤¬²£¹Ô
¤½¤â¤½¤â¡Ö¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡×¤È¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¡¢¥Ú¥À¥ë¤ò¤³¤°ºÝ¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤¬Êä½õ¤¹¤ë¡¢¡ÖÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ú¥À¥ë¤ò¤³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¯¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÉ½¼¨¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¡¢ÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ê¤É¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤¬³¹¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÍý¤ÊÄÉ¤¤±Û¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕÁö¤·¤¿¤ê¤È´í¸±¤Ê±¿Å¾¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂçºå»Ô¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¾è¤ê¤ò¤·¤¿¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤¬¡¢¿®¹æÌµ»ë¤Î¾å¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤¿°ìÈÌ¼«Å¾¼Ö¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¸Î¤âÈ¯À¸¡£
¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Îº£¤ò¡¢ÀìÌç²È¤Ë¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âæ¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤êÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º
´í¸±¤Ê±¿Å¾¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡£¼«Å¾¼Ö°ÂÁ´ÍøÍÑ¸¦µæ²ñÂåÉ½¤ÎÃ«ÅÄ³°ìÃË»á¤Ï¡¢¡ÖÂæ¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ËÅç¶è¤Ç¡¢20Âå¤ÎÃË¤¬¡¢¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤·50Âå¤Î½÷À¤Ë¾×ÆÍ¡£½Å¾É¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡¢ËÜÍè¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÌÈµö¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÈÌµÌÈµö¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ï¡¢À°È÷ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ç¤Î¸¡µó¤¬Á´¹ñ¤Ç96·ï¡£
»ØÆ³¡¦·Ù¹ð¤Ï1096·ï¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÌµÌÈµö±¿Å¾¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¼ã¶¹¾¡ÊÛ¸î»Î:
¤Ê¤¼¡Ö»ØÆ³¡¦·Ù¹ð¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÌµÌÈµö±¿Å¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë¹½¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌµÌÈµö¼«ÂÎ¤¬¡£
¤À¤«¤é»ØÆ³¡¦·Ù¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸¡µó¤·¤ÆÌµÌÈµö¤Î¾ì¹ç¤ÏÈ¿Â§¶â¤Ç¤Ï¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤È¤Î´ª°ã¤¤¤âÍ×°ø¤«¡©
³°¸«¤«¤é¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤È¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡¢¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡£¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸øÆ»¤ÇÁö¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÁÆ¬¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£
ÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ê¤·¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¸øÆ»Áö¹ÔÉÔ²Ä¡¢¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï°ìÈÌÅÅÆ°µ¡ÉÕ¤¼«Å¾¼Ö°·¤¤¤Î¤¿¤á¡¢É¬¤º¸ø±à¤ä»äÍÃÏ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸øÆ»¤òÁö¤ëºÝ¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÁõÃå¤ä¡¢ÌÈµö¤Î½ê»ý¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬É¬Í×¤À¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤®¤é¤ï¤·¤¤É½µ¤Î»ÅÊý¤¬¸í²ò¤ò¾·¤¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ê¤É¤Î°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼«Å¾¼Ö°ÂÁ´ÍøÍÑ¸¦µæ²ñÂåÉ½¡¡Ã«ÅÄ³°ìÃË»á:
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¸øÆ»¤òÁö¤ì¤ëÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤ÆÃíÊ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¹ØÆþ¼Ô¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆÃ¤ËÃí°Õ»ö¹à¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¸»ú¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤òÈÎÇä¼Ô¤ÎÊý¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÈÎÇäÂ¦¤Ï´í¸±±¿Å¾¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¸½¾õ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢glafit³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÌÄ³¤»á¤Ï¡£
¡½¡½°ãË¡¤Ê¾õÂÖ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäÅ¹Â¦¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
glafit³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌÄ³¤Ä÷Â¤»á:
¸ÄÊÌ¤Î²ñ¼ÒÂ¦¤Ë¤â¥â¥é¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤ì¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ëÂ¦¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ãË¡¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤±¤¬¤Ê¤ÉÈ¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤´Ç§¼±¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÄ³¤»á¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¸òÉÕ¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤Î2¤Ä¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ¼¼Ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Ë¤¤¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤ä¹ÔÀ¯¤ËÂÐ¤·»î¾è²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
(¤á¤¶¤Þ¤·8¡¡10·î18ÆüÊüÁ÷)