¡Ú2Æü´Ö¸ÂÄê¡ÛAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤ÉAmazonÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç67%¥ª¥Õ
10·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë0¡§00¡Á15Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥»¡¼¥ë¤Ç¡¢100ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ëè²ó¿Íµ¤¤ÎFire TV Stick¤äKindle Paperwhite¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ÎAmazonÀ½ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¢ª ¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ÖFire TV Stick¡×
¿Íµ¤¤ÎFire TV Stick¤¬Âè2À¤Âå¤Î¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â50%¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤Îµ¯Æ°¤â¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¡£¥Õ¥ëHD¤ÎÆ°²è¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°²ÄÇ½¤Ç¡¢HDR¤ÎÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤·Dolby Atmos¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÂÐ±þ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
Fire TV Stick Âè3À¤Âå | HDÂÐ±þ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë |¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ú2020Ç¯È¯Çä¡Û
4,980±ß ¢ª 2,480±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¡¢Alexa¤â»È¤¨¤ë¡ÖFire HD 10 Plus¡×
4GB RAM¤È¥ª¥¯¥¿¥³¥¢¥×¥í¥»¥Ã¥µÅëºÜ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¡£2²èÌÌÉ½¼¨µ¡Ç½¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥á¡¼¥ë¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢2¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇÆ±»þÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£ºÇÂç12»þ´Ö²ÔÆ¯¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È1TB¤Þ¤Ç¤ÎmicroSD¥«¡¼¥ÉÂÐ±þ¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖFire HD 10¡×¤È¤Î¼ç¤Ê°ã¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖFire HD 10 Plus¡×¤Ç¤ÏÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÊÌÇä¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃÖ¤±¤Ð¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éAlexa¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£Alexa¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Å·µ¤¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢²»³Ú¡¢AlexaÂÐ±þ²ÈÅÅ¤ÎÁàºî¤Ê¤É¤â¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¡ÖFire HD 10¡×¤ÈÆ±¤¸247¡ß166¡ß9.2mm¤Ç¡¢¥á¥â¥êÍÆÎÌ¤Ï4GB¤Ç¤¹¡£
Âè11À¤Âå Fire HD 10 Plus ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È 10.1¥¤¥ó¥ÁHD¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ 32GB (2021Ç¯È¯Çä¡Ë
22,980±ß ¢ª 16,980±ß¡Ê26%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ËÉ¿åµ¡Ç½ÅëºÜ¡ÊIPX8Åùµé¡Ë¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤âÆÉ¤á¤ë¡ÖKindle Paperwhite¡ÊÂè11À¤Âå¡Ë¡×
¤ªÉ÷Ï¤¡¢¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ÇÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëËÉ¿åµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖKindle Paperwhite¡ÊÂè11À¤Âå¡Ë¡×¡£Kindle Paperwhite¤Ë½éÅëºÜ¤Î¿§Ä´Ä´Àá¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¿§Ä´¤òÌÀ¤ë¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¤«¤éÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥ó¥Ð¡¼¤ØÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¡º÷µ¡Ç½¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼½ñ¤È¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ä¾ÜºÙ¤Ê¤É¤ò¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä´¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç¤Ç10½µ´Ö»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Kindle Paperwhite (16GB) 6.8¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ ¿§Ä´Ä´Àá¥é¥¤¥ÈÅëºÜ ¹¹ð¤Ê¤· ¥Ö¥é¥Ã¥¯
19,980±ß ¢ª 15,980±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
»æ¤Î¤è¤¦¤ÊÆÉ¤ß¿´ÃÏ¡£Çö¤¯¤Æ·Ú¤¯»ý¤Á±¿¤Ó¤âÊØÍø
Á°¥â¥Ç¥ë¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿6.8¥¤¥ó¥Á¡¢300ppi¤Î¹â²òÁüÅÙ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢»æ¤ÎËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤ÇÈþ¤·¤¤Ê¸»ú¤òÉ½¼¨¡£32GB¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤¿¿§Ä´Ä´Àá¥é¥¤¥È¤¬¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÆÉ¤ß¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤¿¤Ï¸ß´¹À¤Î¤¢¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É(ÊÌÇä)¤ò»È¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¡¢ºÇÂç10½µ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£ËÉ¿åµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤â¥×¡¼¥ë¤Ç¤âÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Kindle Paperwhite ¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó (32GB) 6.8¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ ÌÀ¤ë¤µ¼«Æ°Ä´Àáµ¡Ç½¤Ä¤ ¹¹ð¤Ê¤· ¥Ö¥é¥Ã¥¯
21,980±ß ¢ª 17,980±ß¡Ê18%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³°½ÐÃæ¤Ë¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê²°ÆâÍÑ¥«¥á¥é
³°½Ð»þ¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Î¸«¼é¤ê¤ä¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¤ÇÄ¹´üÉÔºß¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¡£¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¤¬È¿±þ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÄÌÃÎ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥«¥Ð¡¼¤ò¼êÆ°¤Ç¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤È¥Þ¥¤¥¯¤òON/OFF¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä½ÐÆþ¤ê¸ý¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤ÇÊÉ¤äÅ·°æ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤È¡¢ÀßÃÖÊýË¡¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ú2023Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾Þ¡ÛRing Indoor Cam (¥ê¥ó¥° ¥¤¥ó¥É¥¢¥«¥à) Âè2À¤Âå ¥Û¥ï¥¤¥È | ·ÚÎÌ¾®·¿¤Î²°ÆâÍÑ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¡¢¥Ú¥Ã¥È¥«¥á¥é¤ä¤´¼«Âð¤Î¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤â ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥«¥Ð¡¼ÉÕ¤
4,980±ß ¢ª 2,980±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³°½Ð»þ¤Ë¤âË¬Ìä¼Ô¤È¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ë
ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¸¼´ØÀè¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤¬¥É¥¢¥Ù¥ë¤ò²¡¤·¤¿¤È¤¤ä¡¢¥É¥¢¥Ù¥ë¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¤¬È¿±þ¤·¤¿¤È¤¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÌÃÎ¡£1080p HD¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ª¤è¤ÓÁÐÊý¸þÄÌÏÃµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤«¤é¤Ç¤âË¬Ìä¼Ô¤ÈÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚAmazon¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÛRing Video Doorbell 4 (¥ê¥ó¥° ¥Ó¥Ç¥ª¥É¥¢¥Ù¥ë4) | ³°½ÐÀè¤«¤é¤â±þÅú²ÄÇ½¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÂÐ±þ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¡¦¥É¥¢¥Û¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÅðÆñÊä½þÉÕ¤
23,980±ß ¢ª 11,980±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤âÀßÃÖ²ÄÇ½¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Î¡ÖEcho Pop¡×
¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëAlexaÅëºÜ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£Alexa¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÅÅµ¤¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤âÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚNew¡ÛEcho Pop (¥¨¥³¡¼¥Ý¥Ã¥×) - ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ with Alexa¡Ã¥°¥ì¡¼¥·¥ã¡¼¥Û¥ï¥¤¥È
5,980±ß ¢ª 1,980±ß¡Ê67%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥Ï¥Ö¤òÆâÂ¢¤·¤¿Echo Âè4À¤Âå
ZigbeeÂÐ±þ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬´ÊÃ±¤ËÀÜÂ³¡¦ÀßÄê¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥Ï¥Ö¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ì¥¯¥µ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÃµ¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¸ß´¹À¤Î¤¢¤ë¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤ò´ÊÃ±¤ËÀÜÂ³¡£¥¯¥ê¥¢¤Ê¹â²»¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÃæ²»¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÄã²»¤È¤¤¤¦¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ã¤¦Éô²°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎEcho¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÆ±¤¸²»³Ú¤òÆ±»þ¤ËºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Echo (¥¨¥³¡¼) Âè4À¤Âå - ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼with Alexa - ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥¦¥ó¥É&¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥Ï¥Ö¡¢¥°¥ì¡¼¥·¥ã¡¼¥Û¥ï¥¤¥È
11,980±ß ¢ª 8,980±ß¡Ê25%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤ä¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤ä¤¹¤¤¡ÖEcho Show 5¡×
¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤ÎBGM¤òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ËÆ°²è¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÀ¼¤À¤±¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È²ÄÇ½¡£Ä«¤ÎÄê·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÅ·µ¤¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤ÆÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚNew¡ÛEcho Show 5 (¥¨¥³¡¼¥·¥ç¡¼5) Âè3À¤Âå - ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ with Alexa¡¢2¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¥«¥á¥éÉÕ¤¡¢¥°¥ì¡¼¥·¥ã¡¼¥Û¥ï¥¤¥È
9,980±ß ¢ª 4,980±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë
10¥¤¥ó¥ÁHD¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÄÉ¤Ã¤Æº¸±¦¤Ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤â¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤äºÆÀ¸Ãæ¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³°½ÐÀè¤«¤éÆâÂ¢¥«¥á¥é¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¹¤¤»ëÌî³Ñ¤È²óÅ¾µ¡Ç½¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Cookpad¤Ç¥ì¥·¥Ô¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤ê¡¢Çã¤¤Êª¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¤â¡¢À¼¤Ç´ÊÃ±¤ËAlexa¤Ë»Ø¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Echo Show 10 (¥¨¥³¡¼¥·¥ç¡¼10) HD¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉÕ¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ with Alexa¡¢¥°¥ì¡¼¥·¥ã¡¼¥Û¥ï¥¤¥È + Amazon Music Unlimited (¸Ä¿Í¥×¥é¥ó4¤«·îÊ¬ *°Ê¹ß¼«Æ°¹¹¿·)
29,980±ß ¢ª 22,980±ß¡Ê23%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ÊÉ³Ý¤±¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë
¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÊÉ³Ý¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£²£¸þ¤¡¦½Ä¸þ¤¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢ÉÕÂ°¤ÎÊÉ³Ý¤±¶â¶ñ¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤«¡¢ÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É (ÊÌÇä¤ê)¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²°ì¿Í¤º¤Ä¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ì¤Ð¡¢³Æ¼«¤¬¼«Ê¬ÍÑ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¸Ä¿Í°¸¤Î¥á¥â¡¢ºÇ¶áºÆÀ¸¤·¤¿²»³Ú¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¤ÇÉ½¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿·µ¡Ç½¡ÛEcho Show 15 (¥¨¥³¡¼¥·¥ç¡¼15) - 15.6¥¤¥ó¥Á¥Õ¥ëHD¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ with Alexa¡¢Fire TVµ¡Ç½ÅëºÜ¡Ã¥ê¥â¥³¥ó¤Ê¤·
29,980±ß ¢ª 22,980±ß¡Ê23%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Amazon Echo¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖEcho Buds¡×¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë
5.7g¡Ê¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Á¥Ã¥×¤ò½ü¤¯¡Ë¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢Ãå¤±¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤Echo Buds¡£1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç5»þ´Ö¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ò»È¤¨¤ÐºÇÂç15»þ´Ö¤Î²»³ÚºÆÀ¸¤¬¤Ç¤¡¢¥¿¥Ã¥×¤Ê¤·¤Î¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤ÇAlexa¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Î¥¤¥º¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»³Ú¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Echo Buds (¥¨¥³¡¼¥Ð¥Ã¥º) Âè2À¤Âå - ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥° ÉÕ¤´°Á´ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó with Alexa¡Ã¥Ö¥é¥Ã¥¯
12,980±ß ¢ª 4,980±ß¡Ê62%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Echo Buds¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¤ÎEcho Buds¤È¡¢Echo BudsÍÑ¤ÎPowerWave 5W¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¡ÊMade for AmazonÇ§Äê¼èÆÀ¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¡¢Amazon Echo Buds (Âè2À¤Âå¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹ÉÕ¤) ÀìÍÑ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¼ý¤Þ¤ë·Á¾õ¤Ç½¼ÅÅ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Echo Buds (¥¨¥³¡¼¥Ð¥Ã¥º) Âè2À¤Âå - ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥° ÉÕ¤´°Á´ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó with Alexa¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ã¥°¥ì¡¼¥·¥ã¡¼¥Û¥ï¥¤¥È
14,980±ß ¢ª 5,980±ß¡Ê60%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ
Fire HD 8 ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È - 8¥¤¥ó¥ÁHD ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ 32GB ¥Ö¥é¥Ã¥¯ (2022Ç¯È¯Çä)
13,980±ß ¢ª 9,980±ß¡Ê29%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Kindle Oasis ¿§Ä´Ä´Àá¥é¥¤¥ÈÅëºÜ wifi+4G 32GB ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥ê¡¼¥À¡¼
40,980±ß ¢ª 33,980±ß¡Ê17%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Echo Show 8 (¥¨¥³¡¼¥·¥ç¡¼8) Âè2À¤Âå - HD¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ with Alexa¡¢13¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¥«¥á¥éÉÕ¤¡¢¥Á¥ã¥³¡¼¥ë
14,980±ß ¢ª 8,980±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Apple Watch Series 8 GPS + Cellular¥â¥Ç¥ë¡¢45mm¥±¡¼¥¹ ¥·¥ë¥Ð¡¼¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥ó¥É ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡¢·ìÃæ»ÀÁÇ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¢¥×¥ê¤È¿´ÅÅ¿Þ¥¢¥×¥ê¡¢¾ï»þÉ½¼¨Retina¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ÂÑ¿åÀÇ½
79,800±ß ¢ª 58,000±ß¡Ê27%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) - ¥Ö¥ë¡¼ (Âè5À¤Âå)
92,800±ß ¢ª 82,800±ß¡Ê11%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
19,800±ß ¢ª 15,800±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¢ª ¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
ºÇÂç12%¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡£ºÇÂç12¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤â¡£
¢ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë
Amazon¥®¥Õ¥È·ô¤ò¤ªÆÀ¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸
½é²ó¤Î¸½¶â¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¢¨¾åµ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï2023Ç¯10·î14Æü8»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¡¢ÃÍÃÊ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨µ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤¬¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹