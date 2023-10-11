¶¶ÅÄ¹¯»á¡¡¥¸¥ã¥ËÀ²Ã³²àµõµ¶¿½¹ðáÁý²Ã¤ò´í×ü¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£Ê£ò¡¥¤ÇÇÐÍ¥¤Î¶¶ÅÄ¹¯»á¤¬£±£±Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÀÈï³²¤òµõµ¶¿½ÀÁ¤¹¤ë¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï£¹Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÈï³²¼Ô¤Ç¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Êý¡¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¾Ú¸À¤ò»È¤Ã¤Æµõµ¶¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶ÅÄ»á¤Ï¡Öµõµ¶¿½ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿½ÀÁ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯»ö¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¹¤¬»öÌ³½ê¤â¿®ØáÀ¤ÎÉôÊ¬¡ÊºßÀÒ¡¢³èÆ°¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤Î¤¢¤ë°ìÄê¤ÎÀþ°ú¤¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥Åª´ØÍ¿¤¬°ìÀÚÌµ¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Î²Ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ÇÁ´ÌÌÅª¤ËµßºÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¿½ÀÁ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÃ£¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢»þ´Ö¤â¿Í°÷¤â»ñ»º¤â¸Â¤ê¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇËÜÍè¸þ¤¹ç¤¦¤Ï¤º¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¤ëÁ°¤Ë¸Ï³é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µõµ¶¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ø¤Ï¡Ö¿´¤ÎÌäÂê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µõµ¶¿½ÀÁ¤Ç¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤â¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¿Í¤¬¤â¤·¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤«ËÜÅö¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬Áá¤¯£±¿Í¤Ç¤âµß¤ï¤ì¤ë¤è¤¦Æ§¤ß»ß¤Þ¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¿Í¿ô¤è¤êµõµ¶¿½ÀÁ¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¤Íè¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¡Ø¤É¤¦¤»ËÜÅö¤Î»ö¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ù¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢»öÌ³½ê¤âÈï³²¼Ô¤ÎÊý¤¬ÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£