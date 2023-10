イーロン・マスク氏の買収以降、広告収益やアクティブユーザーの減少などに苦しんでいるX(旧Twitter)は、収入源のひとつとして有料サブスクリプションサービスのX Premium(旧Twitter Blue)を提供しています。新たにXが、サブスクリプションプランを「広告全表示」「広告半減」「広告ゼロ」の3段階に分ける計画であることが報じられました。

Xを運営するX.Corpの最高経営責任者を務めるリンダ・ヤッカリーノ氏は10月5日に銀行関係者との会議を開き、Xの事業拡大計画について説明したと報じられました。海外メディアのロイターやBloombergによると、ヤッカリーノ氏はXの行き先について明るい見方を示し、広告・データライセンス・サブスクリプション全体で、2023年第2四半期から第3四半期にかけて収益が5%以上増加したと報告したとのこと。

この情報は、ヤッカリーノ氏が2023年9月27日に行った講演で、「2024年初頭にXは黒字化する見込みです」と発言したことと合致します。

X(旧Twitter)のリンダ・ヤッカリーノCEOが2024年初頭までにXが黒字化する見込みであることを明かす - GIGAZINE

さらにヤッカリーノ氏は、「ユーザーに表示する広告の数に基づいて、サブスクリプションサービスを3つのプランに分ける」というテストを計画していることも説明したと報じられています。

XのサブスクリプションサービスであるX Premiumは、記事作成時点で「広告表示の半減」「ポストを投稿後に編集する機能」「ポストがリプライや検索結果の上位に表示されやすくする機能」「140字以上の長文を投稿する機能」「テキストを太字にしたり斜体にしたりする機能」「最大3時間までの長時間動画の投稿機能」など、さまざまな特典を提供しています。

記事作成時点のX Premiumの料金は月額8ドル(日本では月額980円)、年額84ドル(日本では年額1万280円)となっていますが、Xは広告表示の量に差を設けた3つのプランを用意し、料金体系も変更することを検討しているというわけです。

実際にXアプリの最新バージョンのコードを分析したアプリ研究者のAaron氏は、すべての広告が表示される「Premium Basic」、広告が半減する「Premium Standard」、広告がゼロになる「Premium Plus」という3つのプランが登場する可能性があることを発見しました。

X Premium will be broken up into 3 tiers: Premium Basic - Full Ads

Premium Standard - Half Ads

Premium Plus - No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME— Aaron (@aaronp613) October 5, 2023

なお、Xの収益は改善傾向にあるとはいわれているものの、マスク氏の買収以降は前年比で55%以上収益が減少した月が続いていることも報じられています。

