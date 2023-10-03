¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡ÛËÌÄ«Á¯àË½µóá¤Ç£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½ÁªÉÔ²º¡¡¥±¥¬¤ò¶²¤ì¤ë²¤½£¥¯¥é¥Ö¤¬¾·½¸µñÈÝ¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡£±Æü¤Î¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë£±¡½£²¤ÈÇÔ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëË½µó¤Ë·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÌäÂê¹ÔÆ°¤¬Â³È¯¡£º£¸å¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¤ÇÍèÇ¯£³·î¤ËÂÐÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¼ê¤Î°ÂÁ´¤ò´í×ü¤¹¤ë²¤½£¥¯¥é¥Ö¤¬¾·½¸µñÈÝ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ï½øÈ×¤«¤éÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ»¦µ¤Î©¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤òÏ¢È¯¡£ÇØ¸å¤«¤é´í¸±¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¸«Éñ¤¦¤Ê¤ÉÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾£²£·Ê¬¤Ë¤Ï¡¢°û¿å¥¿¥¤¥à¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¿å¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ü¥È¥ë¤òà¶¯Ã¥á¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ²¥¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¶ò¹Ô¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»î¹ç¸å¤ËÇÔÀï¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¿³È½¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤ÆÌÔ¹³µÄ¡£¤³¤¦¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÁê¼¡¤°Ë½µó¤Ë¡¢´Ú¹ñ»æ¡Ö¥½¥¦¥ë·ÐºÑ¡×¤¬¡Ö»Ë¾åºÇ°¤ÎÌµÎé¹ÔÆ°¡×¡¢±Ñ»æ¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤¬¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎÁª¼ê¤¬¿³È½¤ò¹¶·â¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÌÔÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤«¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤ÇÆüËÜ¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÉé½ý¼Ô¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÆñµî¤Ã¤Æ¤Þ¤¿°ìÆñ¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÍèÇ¯£³·î£²£±¡¢£²£¶Æü¤Ë£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¤ÇËÌÄ«Á¯¤È¥Û¡¼¥à¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÏ¢Àï¡Ê³«ºÅÃÏ¤ÏÌ¤Äê¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÄ«Á¯Â¦¤Ï¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÇÔÀï¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤òµó¤²¤ÆÆüËÜÀï¤ÎÉ¬¾¡¤ò¸·Ì¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬àµ¾À·á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤¬Êç¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë£Ê¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£×ÇÕÍ½Áª¤Ï¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼¤ÇÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤é±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢²¤½£¤ÇÆÃ¤ËÍÎÏÁª¼ê¤òÊú¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¾·½¸¤ò½Â¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤ä¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Á£Æ£Ã¡Ë¤¬½èÊ¬¤ò²Ê¤¹¤Ê¤ÉËÌÄ«Á¯¤Ë¼«À©¤òµá¤á¤ëÆ¯¤¤«¤±¤Ê¤É¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤¬Áª¼ê¤Î¿È¤Î°ÂÁ´¤ò·üÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÈÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î´Ö¤Ç¾·½¸¤ò½ä¤Ã¤ÆÊ¶µê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎËÌÄ«Á¯Àï¤ÏÉÔ²º¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£