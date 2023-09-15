¾ï²¹¤Î¿å¤Ç¿æ¤«¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡ÒÀµ¤·¤¤¤ªÊÆ¤Î¿æ¤Êý¡Ó¸¦¤®Êý¤Ë¤â¥³¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
¤ªÊÆ¤ò¿æ¤¯¤È¤¤Î¤ª¿å¡¢¾ï²¹¡©¤½¤ì¤È¤âÎä¿å¡©º£¤Þ¤Ç¤Î¿æ¤Êý¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤ªÊÆ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡Ä¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤ÎµÛ¿åÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¿æÈÓ¤Î¥³¥Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Êë¤é¤·¥Ë¥¹¥¿¤Î¤¯¤é¤·¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£
1.¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ªÊÆ¤òÀö¤¦
ºÇ½é¤Ë¿åÆ»¿å¤Ç¤ªÊÆ¤òÀö¤¦¤Î¤ÏNG¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤ªÊÆ¤ÏºÇ½é¤ËÆþ¤ì¤ë¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤«¤é¡£¿åÆ»¿å¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤ªÊÆ¤Ë¤Ï¡¢¿åÆ»¤Î¥«¥ë¥¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤Ê½¤¤¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¿åÆ»¿å¤òÃí¤¤¤À¤é¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤ë
¤¹¤°¤Ë¿åÆ»¿å¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¿åÆ»¿å¤òµÛ¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÆ»¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥ë¥¤Ê¤É¤Î½¤¤¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ª
3.¥Ü¡¼¥ë¤òÄÏ¤à·Á¤Ç»Ø¤ò¹¤²¤Æ20²ó¸¦¤°
¤³¤Î»þ¡¢¿å¤Ï¤¤¤ì¤Ê¤¯¤ÆOK¡ª¤ªÊÆ¤ò¸¦¤°»þ¤Ë¶¯¤¯°®¤ë¤È¤ªÊÆ¤¬¤Ò¤Ó³ä¤ì¡¢Í¾·×¤Ë¿å¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¿©´¶¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
4.¿åÆ»¿å¤òÆþ¤ìº®¤¼¤Æ¤Ï¼Î¤Æ¡¢¤ò2²ó
5.¤Þ¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»Ø¤ò¹¤²¡¢10²ó¤ªÊÆ¤ò¸¦¤°
6.¿åÆ»¿å¤Çº®¤¼¤Æ¼Î¤Æ¤ë¡¢¤ò2²ó
7.ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤¿¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ò¥á¥â¥êÄÌ¤êÃí¤®¡¢ÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤Ç¿æÈÓ
Îä¿å¤òÃí¤¤¤Ç¡¢¿æÈÓÁ°¤È¸å¤Î²¹ÅÙº¹¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÊÆ¤ò¤è¤ê´Å¤¯¤µ¤»¡¢¤Û¤É¤è¤¤Ç´¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡Ä
¢§
¥³¥Ä¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ºÇ½é¤Ë¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ªÊÆ¤òÀö¤¦
¢¿åÆ»¿å¤òÃí¤¤¤À¤é¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤ë
£¤ªÊÆ¤ò¸¦¤°»þ¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¯°®¤é¤Ê¤¤
¤Îä¤ä¤·¤¿¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¯
¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Þ¤È¤á¡¿Êë¤é¤·¥Ë¥¹¥¿ÊÔ½¸Éô¡¡¢¨¿Íµ¤µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£