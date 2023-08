【モデルプレス=2023/08/28】女優の芦田愛菜が、8月26日・27日に放送された、日本テレビ系「24時間テレビ46」にチャリティーパーソナリティーとして出演。即興で英語を話してみせるシーンがあり、反響を呼んでいる。

芦田愛菜、“ブルゾン愛菜with B”として完コピでネタ披露「さすが女優」「本家超え」の声

◆芦田愛菜「24時間テレビ」でアドリブ

「24時間テレビ46」には、「ズームイン!!朝!」(1979〜2001年放送)の人気コーナー「ワンポイント英会話」に出演していたアントン・ウィッキーさんが登場。

ワイプで中継を繋いでいる芦田に「What do you do to get over the heat?(あなたの熱さ対策は?)」と問いかけると、芦田は「I eat something cold while listening to refreshing cold sound」と間髪入れずに笑顔で返答した。

流暢な英語にスタジオから感嘆の声が上がる中、ウィッキーさんも「冷たいものを飲みながら、きれいな音楽を聴くっていうね」と頷き、コミュニケーションがきちんと成立していることを証明。

視聴者からは「愛菜ちゃんの英語力に脱帽」「すらすら話せててびっくりした」「かっこよすぎる」と驚きの声が殺到した。

咄嗟の質問にも関わらず、堂々と答えた芦田のアドリブ力にも称賛が寄せられ「まさに才色兼備」「さすがとしか言えない」といったコメントが相次いだ。(moedelpress編集部)

情報:日本テレビ

【Not Sponsored 記事】