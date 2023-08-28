°ì»þ¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö»àË´Àâ¡×¤â¡Ä¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡Ù¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡ÙÀ¼Í¥¡¦¸åÆ£Í¸»Ò¤È¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É
¡¡8·î28Æü¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¤ÎÄ«ÈæÆà¤ß¤¯¤ëÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦¸åÆ£Í¸»Ò¤µ¤ó¤¬Ãø½ñ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÀÅ©Âæ¤ò¿¶¤ê¤«¤Ö¤ëÃø¼Ô¤Î¸åÆ£Í¸»Ò¤µ¤ó¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¡Ö¤¢¤Î¿Í¡×
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï3¥õ·î¤´¤È¤Ë50ËÜ¡¢Ç¯´Ö¤Ë¤¹¤ë¤È200ËÜÁ°¸å¤Î¿·µ¬¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸åÆ£Í¸»Ò¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡á¶¶ËÜÆÆ¡¿Ê¸éº½Õ½©¡Ë
¡¡¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿2000Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÀ¼Í¥¥Ö¡¼¥à¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê¡£À¼Í¥¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¿Íµ¤¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤¬CD¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤òÀê¤á¡¢Èà½÷¼«¿È¤âÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡½¡½Åö»þ¤Î¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù³¦·¨¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤¢¡¢Çä¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¸åÆ£¡¡ÉðÆ»´Û¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡ÊÉñÂæ¤Î²¼¤«¤éÈô¤Ó¾å¤¬¤ë¡Ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ì´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¿¤À¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤âÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡ª¡¡³¤³°¤Ç¤â²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÏÃ¯¤¬¹Ô¤±¤Þ¤¹¡©¡×¤È¥Ð¥¿¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ó
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤ÀäÄº¤Î2012Ç¯¡¢Èà½÷¤Ï¶ÛµÞÆþ±¡¤·¡¢Ìµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î±Æ¤Ë¤Ï¡¢½ÅÆÆ¤Ê»ýÉÂ¤Î¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡½¡½¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À»ýÉÂ¤Ï»öÌ³½ê¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡©
¸åÆ£¡¡±£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¼è¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¸À¤¤½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¡¡¤Ç¤â¡¢¼¡Âè¤ËÂ¤¬¤à¤¯¤ó¤Ç·¤¤¬Íú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç»Å»ö¤·¤¿¤ê¡¢´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«ÎÏ¤Ç³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤¬¤Ç¤¤º¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¸ª¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤¢¤È¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤¬°²½¤·¤Æ¡¢Ãå¤é¤ì¤Ê¤¤°áÁõ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢»öÌ³½êÂ¦¤â²ø¤·¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¿²Å¾¤¬¤ë¤ÈÅ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÂ©¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤¬3¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇÀâÆÀ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°ì²ó¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡ÖÌÀÆü²È¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡£¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÊÃæÎ¬¡Ë¸¡ºº¤Ç¡¢ÇÙ¤Ë¿å¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¿´Â¡¤¬½ý¤Ä¤¤¤ÆÏ³¤ì½Ð¤¿¿´Ç¹±Õ¤¬Â¡´ï¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¶ÛµÞÆþ±¡¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ó
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÃ´¤®¹þ¤Þ¤ì¡¢Ìó1Ç¯¤ÎÆþ±¡À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸åÆ£¤µ¤ó¡£°ì»þ¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö»àË´Àâ¡×¤Þ¤ÇÎ®¤ì¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥°¤â¼¡Âè¤ËÅÓÀä¤¨¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Èà½÷¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö2²óÌÜ¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¡×¤Ë»ê¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÔÀä¤¹¤®¤ë³Ð¸ç¤ÈËÜÅö¤ÎÉÂ¾õ¡£¤½¤·¤Æ¡¢10Âå¤Î¿È¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡ÖºÇ½é¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¡×¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿½Ð²ñ¤¤¡£À¼Í¥¥Ö¡¼¥à¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¼¡¡¹¤È·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¯´Ä¶¤Ë¡¢¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤¦¤±¤ÆÆÏ¤¤¤¿È¿¶Á¡Ä¡Ä¡£
¡¡2000Ç¯Âå¤ÎÀ¼Í¥¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¡Ø»ä¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡¡ÉÂ¤á¤ë»þ¤â·ò¤ä¤«¤Ê¤ë»þ¤âÉå¤ë»þ¤â¥¤¥¤ë»þ¤âµã¤¤¤¿»þ¤âÉÂ¤á¤ë»þ¤â¡£¡Ù¤Ï9·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë