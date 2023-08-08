Ç¯¼ý1,000Ëü±ß¡¦61ºÐ¸µÉôÄ¹¡¢¡Ö100Ëü±ß¤¬¿å¤ÎË¢¡×¤ÇÂç¸å²ù¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤ò¤¹¤ë¡ÖÄêÇ¯¸å¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¤ª¶â¡×¤È¤Ï¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
ÄêÇ¯Âà¿¦¤ÎºÝ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÌñ²ð¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢Ç¯¶â¤äÊÝ¸±¡¢ÀÇ¶â¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÂ³¤¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÌÅÝ¤¬¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤º¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¤ª¶â¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¸µÂç´ë¶ÈÉôÄ¹¤ÎA¤µ¤ó¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÄêÇ¯Âà¿¦¤ÎºÝ¤ËÉ¬¤º¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1µéFPµ»Ç½»Î¤ÎÀîÊ¥¤æ¤«¤ê»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¤¨¤Ã¡¢¤Ê¤Ë¤½¤ì¡©¡É¡ÄÂà¿¦¸å¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤Î¡ÖÈá·à¡×
¡Ê¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹/PIXTA¡Ë
A¤µ¤ó¤Ï¸½ºß61ºÐ¡£Ç¯¼ý1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¼ê¿©ÉÊ´ë¶È¤ò1Ç¯Á°¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¸½Ìò¤Î¤³¤í¤Ï¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤ÎÉôÄ¹¤òÌ³¤á¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¼«¤é¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¼ÒÆâ¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ´ë²è¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¢¤È¤ÏÉô²¼¤ËÇ¤¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤â²È¤Î¤³¤È¤ÏºÊ¤ËÇ¤¤»¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¼«Ê¬¤ÇºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï¡ÖÉôÄ¹¿¦¤«¤é¤Ï³°¤ì¤ë¤¬¡¢¤¢¤È¿ôÇ¯¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂà¿¦¸å¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¿·¤·¤¤»Å»ö¤ò¤Î¤ó¤Ó¤êÃµ¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢ºß¿¦Ãæ¤Ï»Å»ö¤òÃµ¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Âà¿¦¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¡¢º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾å»Ê¤«¤é¡ÖÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Ë¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¼êÂ³¤¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢°åÎÅÈñ¤¬Á´³ÛÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤ÎA¤µ¤ó¤â¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î¼êÂ³¤¤À¤±¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âà¿¦¸å¤Ï¡¢È¾Ç¯¤Û¤É¼ñÌ£¤ÎÄà¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢²È¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤¿¤ê¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËºÊ¤ËÁÂ¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ä¥Æ¤òÍê¤Ã¤Æ»Å»ö¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï¡ÖÉôÄ¹¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤·¤¿¸ùÀÓ¤â¤¢¤ë¡£»Å»ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤°¤Ë·è¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´õË¾¤Î»Å»ö¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âA¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂà¿¦¶â¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢¾Ç¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÈ¾Ç¯¤¬²á¤®¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢A¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤È°û¤ß¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ò¤âÆþ¤êÏÃ¤¬ÃÆ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤í¡¢Í§¿Í¤¬¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Å»öÃµ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ê¤é¼º¶ÈÊÝ¸±¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤í¡£²¶¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¼º¶ÈÊÝ¸±¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¨¡©¡Ä¡ÄÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ¤â¼º¶ÈÊÝ¸±¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈA¤µ¤ó¤Ï¿²¼ª¤Ë¿å¤Ç¤¹¡£
ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ¤â¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¸ÛÍÑÊÝ¸±¡Ê¼º¶ÈÊÝ¸±¡Ë¡×
65ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¼Ô¤Ï¡¢µï½»ÃÏ°è¤Î¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç¿½ÀÁ¤·¤Æ¼õµë»ñ³Ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¡Ê¼º¶ÈÊÝ¸±¡Ë¤ÎµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼õµë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ë²¼µ¤Î½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¡¢ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¡Û
¡¦Î¥¿¦É¼
¡¦¸ÛÍÑÊÝ¸±ÈïÊÝ¸±¼Ô¾Ú
¡¦ËÜ¿Í¤Î½»½ê¡¢»áÌ¾¡¢À¸Ç¯·îÆü¤Ê¤É¿È¸µ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡Ê±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡Ë
¡¦ËÜ¿Í¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¡Ê½Ä3cm✕²£2.5cm¡Ë2Ëç
¡¦ËÜ¿ÍÌ¾µÁ¤Î¶ä¹Ô¤ÎÄÌÄ¢¡Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¡Ë
¡¦°õ´Õ
¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤äÄÌÃÎ½ñ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¼õµë¶â³Û¤Ï¡¢Î¥¿¦Á°6¥õ·î´Ö¤ÎÄÂ¶â¤äÇ¯Îð¡¢ÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤Ë¤è¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸ÛÍÑÊÝ¸±¤ÏÎ¥¿¦»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö°ìÈÌÎ¥¿¦¼Ô¡×¤È¡ÖÆÃÄê¼õµë»ñ³Ê¼Ô¡×¤È¤Ë¤ï¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢65ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÛÍÑ·ÑÂ³¤ò´õË¾¤»¤º¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö°ìÈÌÎ¥¿¦¼Ô¡×¡ÊºÇ¹âµëÉÕÆü¿ô150Æü¡Ë¤Ë¡¢¸ÛÍÑ·ÑÂ³¤äºÆ¸ÛÍÑ¤ò´õË¾¤·¤¿¤Î¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤º¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÆÃÄê¼õµë»ñ³Ê¼Ô¡×¡ÊºÇ¹âµëÉÕÆü¿ô240Æü¡Ë¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹â½êÆÀ¼Ô¤ÇÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤â20Ç¯°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²¼µ¤Î¾å¸Â³Û¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£
´ðËÜ¼êÅö³Û7,177±ß¡ß150Æü¡á1,076,550±ß¡Ê°ìÈÌÎ¥¿¦¼Ô¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸ÛÍÑÊÝ¸±¤ÏÂà¿¦¸å1Ç¯´Ö¤¬¼õµë¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼õµë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤¿¤À¤·ÄêÇ¯Âà¿¦¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤À¤¢¤È¤ËºÆ½¢¿¦Àè¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¸å2¥õ·î°ÊÆâ¤Ë¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ë½Ð¸þ¤¤¤ÆÆÏ¤±½Ð¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð±äÄ¹¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢A¤µ¤ó¤ÏÂà¿¦¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤â¤¦1±ß¤¿¤ê¤È¤â¼õµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âà¿¦¸å¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹âÇ¯Îðµá¿¦¼ÔµëÉÕ¶â¡×¤ò¼õµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦Á°¡¦Âà¿¦¸å¤Ë¡ÖÉ¬¤º¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×
Âà¿¦»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âà¿¦Á°¤È¸å¤Ë¤ï¤±¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âà¿¦Á°¡ÊÂà¿¦Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î°ìÍ÷
¡Î¥¿¦É¼
¢¸ÛÍÑÊÝ¸±ÈïÊÝ¸±¼Ô¾Ú
£Ç¯¶â¼êÄ¢
¤·ò¹¯ÊÝ¸±»ñ³ÊÁÓ¼º¾ÚÌÀ½ñ
¥¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼
¡Î¥¿¦É¼
Î¥¿¦É¼¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¼º¶È¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤º¶ÐÌ³Àè¤«¤é¼õ¤±¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²ñ¼Ò¤Ë¼«¤é¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤È¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¸ÛÍÑÊÝ¸±ÈïÊÝ¸±¼Ô¾Ú
¸ÛÍÑÊÝ¸±ÈïÊÝ¸±¼Ô¾Ú¤Ï¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ñÎà¤Ç¤¹¡£Âà¿¦¸å¤ËÂ¾¤Î´ë¶È¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÅ¾¿¦Àè¤Î´ë¶È¤«¤éÄó½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Âà¿¦»þ¤ËÉ¬¤º¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£Ç¯¶â¼êÄ¢
Ç¯¶â¼êÄ¢¤Ï¡¢¤â¤·¤â²ñ¼Ò¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢É¬¤ºÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤·ò¹¯ÊÝ¸±»ñ³ÊÁÓ¼º¾ÚÌÀ½ñ
·ò¹¯ÊÝ¸±»ñ³ÊÁÓ¼º¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ½ñÎà¤Ç¤¹¡£Âà¿¦¤Ë¤è¤ê¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Á¤é¤Ï²ñ¼Ò¤«¤é¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ø¿½ÀÁ¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼
¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Å¾¿¦Àè¤Î²ñ¼Ò¤ÇÇ¯ËöÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âà¿¦¸å¤Ï¤´¼«¿È¤Ç»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤Î½»Ì±ÀÇÃ´ÅöÁë¸ý¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âà¿¦¸å¤Ë¤¹¤ë¤³¤È°ìÍ÷
¡¼º¶ÈÊÝ¸±¤Î¿½ÀÁ
¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨
£Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë
¡¼º¶ÈÊÝ¸±¤Î¿½ÀÁ
Âà¿¦¸å¤Ë¤¹¤°½¢¿¦¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±¡Ê¸ÛÍÑÊÝ¸±¡Ë¤ò¼õµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âà¿¦Á°¤Î2Ç¯´Ö¤Ç12¥õ·î°Ê¾å¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬¤¢¤ëÅù¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¼õµë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¿½ÀÁ´ü¸Â¤ÏÂà¿¦¤ÎÍâÆü¤«¤é1Ç¯°ÊÆâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡´ü´Ö¡ÊµëÉÕÀ©¸Â¡Ë¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¼õµë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Áá¤á¤Ë¼êÂ³¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨
ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
A¡¥¤Þ¤º¡¢Âà¿¦¸å¤¹¤°¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¿·¤·¤¤¶ÐÌ³Àè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
B¡¥¹ñÌ±ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª½»¤¤¤Î»ÔÄ®Â¼Ìò¾ì¤ÇÂà¿¦¸å14Æü°ÊÆâ¤Ë¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢14Æü¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆÏ¤±½Ð¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤ÏÁ´³ÛÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
C¡¥Ç¤°Õ·ÑÂ³ÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Á°¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë·ÑÂ³¤·¤ÆºÇÄ¹2Ç¯´Ö²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²ñ¼ÒÀÞÈ¾¤À¤Ã¤¿·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶â³Û¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢´õË¾¼Ô¤ÏÂà¿¦¸å20Æü°ÊÆâ¤Ë¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
D¡¥²ÈÂ²¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÈïÉÞÍÜ¼Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Þ¤¿¤Ï3¿ÆÅù°ÊÆâ¤Î¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ë¤è¤êÀ¸·×¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¦ÈïÉÞÍÜ¼Ô¤È¤Ê¤ë¼Ô¤ÎÇ¯¼ý¤¬130Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¡¢¤«¤ÄÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î¼ýÆþ¤Î2Ê¬¤Î1Ì¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÈïÉÞÍÜ¼Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë
Âà¿¦¸å¤¹¤°¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½¢¿¦Àè¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÅ¬ÍÑ»ö¶È½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð70ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸º³Û¡Ê»ÙµëÄä»ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×ÂÐºö
¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤Ç¤¹¡£ÍÂ¶â¶âÍø¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢Ç¯¶â³Û¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅØÎÏ¤·¤ÆÃß¤¨¤¿Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÌÜ¸º¤ê¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤«¤é¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤¿Êª²Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢É®¼Ô¤Ï¡Öº£¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ç±ß°Â¤¬Â³¤¡¢¿Í·ïÈñ¤Ï¾å¤²¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¡Ö2¡óÊª²ÁÌÜÉ¸¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¡¢2¡ó¤º¤ÄÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢À¸³èÈñ¤ÏÌó20Ç¯¸å¤Ë¤Ï1.5ÇÜ¡¢Ìó35Ç¯¸å¤Ë¤Ï2ÇÜ¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢É×ÉØ2¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ç¸½ºßËè·î25Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ìó20Ç¯¸å¤Ë¤Ï37.5Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìó35Ç¯¸å¤Ë¤Ï50Ëü±ß¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹À¸¤¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤â¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Æ¯¤¤¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¡Ö²ð¸îÌäÂê¡×¤Ê¤É¤â»öÁ°¤ËÂÐºö¤ò
¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤Ç¤ÏÈÕº§¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤«¤é¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬¤Î¤³¤ë²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¤Î»þÅÀ¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤»ÄºÄ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤â¿Í¼êÉÔÂÅù¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£60Âå¡¢70Âå¤Ï¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¤â¡¢80Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Ë¤è¤ëÆþ±¡¤Î³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±¾Ú·ô¤Ê¤É¤Ç¡¢Ëþ´ü¤Î»þ´üÅù¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ï·¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¼õµë´ü´Ö¡Ê¤¤¤Ä¤«¤é¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡Ë¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ï·¸å¤ÏÉ×ÉØ2¿Í¤Ç²á¤´¤¹´ü´Ö¤È1¿Í¤Ç²á¤´¤¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ñ»º¾õ¶·¤äÊÝ¸±¤ÎÆâÍÆ¤òÉ×ÉØ´Ö¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î½»¤Þ¤¤¤äÊë¤é¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
ÄêÇ¯Âà¿¦¤òÁ°¤Ë¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¼¡¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£¸ÛÍÑÊÝ¸±·ò¹¯ÊÝ¸±ÀÇ¶â¡Ê³ÎÄê¿½¹ð¡¦Ç¯ËöÄ´À°¡¦½»Ì±ÀÇ¡Ë¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¡Ê½»Âð¥í¡¼¥ó¡¦ÊÝ¸±Åù¡Ë¸ÛÍÑÊÝ¸±¡Ê¼º¶È¼êÅö¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯¿½ÀÁ´ü¸Â¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºß¿¦Ãæ¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·¸å¤Î´ü´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½»¤Þ¤¤¤ä¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤â´Þ¤á¤Æ1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀîÊ¥ ¤æ¤«¤ê
ÀîÊ¥¤æ¤«¤ê»öÌ³½ê
ÂåÉ½