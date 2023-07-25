80ºÐ½÷À¡¢¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤Æ¡ÖÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤ËÆþµï¤â¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë½±¤¦Âç¸å²ù¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
Ç¯¤ò½Å¤Í¼«Âð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ºÇ¶á¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ç¤âÆþµï¤Ç¤¤ë¼«Î©·¿¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼«Ê¬¤¬¤Þ¤ÀÆ°¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ä¡Ä¤È¡¢Àè¡¹¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤ò¸å²ù¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ A¤µ¤ó¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥àÁª¤Ó¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÏÌµÍý¡Ä80ºÐ½÷À¤Î·èÃÇ
80ºÐ¡¦½÷À¤ÎA¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï¼óÅÔ·÷¤«¤é¾¯¡¹Î¥¤ì¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÍÑÉÊ¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤ä²È»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤ÈÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ°¤±¤ëº£¤Î¤¦¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤±¤É¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¡×
Ì¼¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¡¢A¤µ¤ó¤ÏÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£ A¤µ¤ó¤Î½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤«¤é¸«¤Æ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½»¤ßÂ³¤±¤ë¤è¤ê¤«¤Ï¡×¤È¡¢¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤ò·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ð¸î»ÜÀß¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
²ð¸î»ÜÀß¤Ë¤Ï²ð¸îÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î»ÜÀß¤È¡¢Ì±´Ö¤Î»ö¶È¼Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ð¸îÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î»ÜÀß¤ÎÆÃÄ§
¢¡ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡ÊÆÃÍÜ¡Ë
Æþµï°ì»þ¶â¤ä½é´üÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÈñÍÑ¤Ï°Â¤¤¡£Æþµï¤Ë¤ÏÍ×²ð¸î3°Ê¾å¤ÎÇ§Äê¤¬É¬Í×
¢¡Ï·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß
Æþµï°ì»þ¶â¤ä½é´üÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÈñÍÑ¤Ï°Â¤¤¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¦°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æþµï´ü´Ö¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¡Ê¸¶Â§3¥õ·î¡Ë
¢¡²ð¸î°åÎÅ±¡
Æþµï°ì»þ¶â¤ä½é´üÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤é¤ºÁ´ÂÎÅª¤ÊÈñÍÑ¤Ï°Â¤¤¡£¼ê¸ü¤¤°åÎÅ¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£²ð¸î°åÎÅ±¡¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î¿Í°÷´ð½à¤«¤é2¤Ä¤ÎÎà·¿¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë
µ·¿¡§Èæ³ÓÅª½ÅÅÙ¤ÎÍ×²ð¸î¼Ò¤òÂÐ¾Ý
¶·¿¡§¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²ÈÄí¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë
²ð¸îÊÝ¸±¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÉéÃ´³Û¤Ï¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Î1³ä¡Ê½êÆÀ¤Ë¤è¤ê2¡Á3³ä¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢²ð¸îÊÝ¸±»ÜÀßÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤ÏÈñÍÑ¤Î1³ä¤Ë²Ã¤¨¡¢µï½»Èñ¡¢¿©Èñ¡¢Æü¾ïÀ¸³èÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í×²ð¸î5¤ÎÊý¤¬ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î1¥õ·î¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ÎÌÜ°Â¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡§¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ëÍøÍÑÎÁ¤è¤êÈ´¿è
Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¡ÖÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤ÎÆÃÄ§
¢¡½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à
¥Û¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¸«¼é¤ê¡¦¿©»ö¤ÎÄó¶¡¡¦ÁÝ½ü¡¦ÀöÂõ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢³°Éô¤Î²ð¸î»ö¶È¼Ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¡£¼ê¸ü¤¤²ð¸î¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Âàµî¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¢¡²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à
½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½»µï¡¦À¸³è»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©»ö¡¦ÆþÍá¡¦ÇÓÝõ¤Ê¤É¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÆþµï²ÄÇ½¤Ê¡Öº®¹ç·¿¡×¤È¡¢Í×²ð¸î1¤«¤éÆþµï²ÄÇ½¤Ê¡Ö²ð¸îÀìÍÑ·¿¡×¤¬¤¢¤ë
¢¡¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð
¥µ¹â½»¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âÎð¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÄÂÂß½»Âð¡£°ÂÈÝ³ÎÇ§¡¢À¸³èÁêÃÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤¬µÁÌ³¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡¥±¥¢¥Ï¥¦¥¹
¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÜÀß
¢¡Ç§ÃÎ¾É¹âÎð¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à
Ç§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Î©¤·¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤ò±Ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ÜÀß
ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤Î´õË¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤ËÆþµïÀè¤òÁª¤Ù¤ëÈ¿ÌÌ¡¢ÆþµïÈñÍÑ¤¬²ð¸îÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æþµï»þ¤Ë¤«¤«¤ëÆþµï°ì»þ¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë»ÜÀß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÎÎ©ÃÏ¤äÀßÈ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÍÑÎÁ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¿¤á¡¢°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ØÅì·÷¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª¤ª¤è¤½15Ëü¡Á25Ëü±ß¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ì»þ¶â¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤è¤½·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Î¿ô¥õ·îÊ¬¤òÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÆþµï¸å¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö3¤Ä¤Î°ãÏÂ´¶¡×
A¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Âð¤ÎÇäµÑÂå¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ½»¤ß»Ï¤á¤Æ¿ô¥õ·î¤ÏÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¿·À¸³è¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÅö½é¤ÎÁÛÁü¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤â¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¡¢ÆþµïÁ°¤ÈÆþµï¸å¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¿©»ö¤¬¸ý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÆþµï¼Ô¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ Æþµï¼Ô¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì£ÉÕ¤±¤ä¤ª¤«¤º¤ÎÉÊ¿ô¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¿©»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤È°ã¤Ã¤¿Ì£ÉÕ¤±¤ÎÎÁÍý¤Ë´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆþµïÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦¸¥Î©É½¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¡¦ÆþµïÁ°¤Ë»î¿©¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦
¢Æþµï¼Ô¤ÈÁêÀ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤
¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÁêÀ¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æþµï¼Ô¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÆþµïÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦»ÜÀßÆâ¤ÇÆþµï¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë
¡¦¸òÎ®¤òË¾¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤Æþµï¼Ô¤Ç¤â¡¢µ¤³Ú¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë
¡Ê¿Þ½ñ¥¹¥Ú¡¼¥¹Åù¡¢¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¡Ë
£ÆþµïÁá¡¹¤ËÃÍ¾å¤²¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿
ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ê¡¢¿©Èñ¤Ë¤«¤«¤ë¸¶ºàÎÁ¤ä¸÷Ç®Èñ¤òÃæ¿´¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ëÆ°¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆþµïÅÓÃæ¤Ç·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤¬ÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¡¢ÎÁ¶â¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ñ¶â·×²è¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆþµïÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦²¾¤ËÍøÍÑÎÁ¤¬ÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿»ñ¶â·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯
»ÜÀßÁª¤Ó¤Ç¼ºÇÔ¡Ä¤Ç¤âÌá¤ë²È¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ð¸î»ÜÀßÁ´ÈÌ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþµï¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÁÛÁü¤È°ã¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«³Ø¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ ÆÃ¤Ë¡¢»ÜÀß¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æþµï¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁª¤ó¤À»ÜÀß¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¹ç¤ï¤º¡¢Ä¹Ç¯½»¤ó¤À¸µ¤Î½»¤Þ¤¤¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë»ÜÀß¤ò½ª¤ÎÀ³²È¤Ë¤È¹Í¤¨¡¢¼«Âð¤ÎÇäµÑ¤òÁá¡¹¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌá¤ë¤ËÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤â¼«Âð¤ÎÇäµÑÂå¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤ò·è¤á¤¿¤¿¤á¡¢Æþµï¸å¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤âÌá¤ë¼«Âð¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æËý¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë
¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤¿»ñ¶â¤ÇÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÆþµïÁ°¤Î³ÎÇ§¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¸¡Æ¤¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¸¡Æ¤¤Ç¤ÏA¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¸å²ù¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸å¤Îº×¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥àÆþµï¸å¤Ë¼«Âð¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÁ´ÍÆ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿È¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤ò·Ð²á¤·¤Æ¤«¤é¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£