ÂçÄÅ°½¹á»á¤¬Î©²Ö»á¤Î½ôÇÉÅÞ¹½ÁÛ°ú¤·Ñ¤®¤â¡ÖÀ¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ¤ÎÅÞÌ¾¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ëÍ½Äê¡×
¡¡À¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ¤ÎÂåÉ½¸¢¤òÎ©²Ö¹§»Ö»áÂ¦¤ÈÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÄÅ°½¹á»á¤¬£±£·Æü¡¢ÅÞÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢Î©²Ö»á¤¬²áµî¤Ë·Ç¤²¤¿½ôÇÉÅÞ¹½ÁÛ¤Î·ÑÂ³¤ÈÅÞÌ¾¤ÎÊÑ¹¹Í½Äê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ»á¤Ï£±£·ÆüÉÕ¤ÎÌò°÷²ñ¤Ç¡¢¹ËÎÎ¸¡Æ¤²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅÞ¤ÎÍýÇ°¤ä´ðËÜÀ¯ºö¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡Ö½ôÇÉÅÞ¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÃÄÂÎ¤È¤ÎÄ´À°¤ò¥¼¥í¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ôÇÉÅÞ¹½ÁÛ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ï¥ó¥¤¥·¥å¡¼¤ò·Ç¤²¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¤¬¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¤·¡¢À¯¸«ÊüÁ÷¤Ø¤Î½Ð±é¤äÁªµó¤ÎºÝ¤Ë»àÉ¼¤ò¸º¤é¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡££²Ç¯Á°¤Î½°±¡Áª¤ÎºÝ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»Ù»ý³ÈÂç¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¤Ë»ö¼Â¾å¡¢¤È¤óºÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÄÅ»á¤Ï¡ÖÅÞ¤òÌ±¼çÅª¤ÊÁÈ¿¥¤Ë²þ³×¤·¡¢¿·¤·¤¤´ú°õ¤Î¤â¤È¤Ç¤È¤â¤Ë´ûÆÀ¸¢±×¤ÎÂÇÇË¡¦µ¬À©²þ³×¤ä¼ã¼Ô¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ÆÄº¤±¤ëÆ±»Ö¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò²þ¤á¤Æ¤´¸¡Æ¤²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½ôÇÉÅÞ¹½ÁÛ¤òºÆ¤ÓÅÞ¤ÎÃì¤Ë·Ç¤²¤¿¤¤Êý¿Ë¤À¡£
¡¡½ôÇÉÅÞ¹½ÁÛ¤ÎÉü³è¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ÖÀ¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¼¡´üÁí²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ôÇÉÅÞ¹½ÁÛ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¯½÷ÅÞ¤ÎÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡Î©²Ö»áÂ¦¤ÏÂçÄÅ»á¤Ï´û¤ËÅÞÂåÉ½µÚ¤ÓÅÞ¼ó¤ÎºÂ¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£