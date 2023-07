Twitterを買収したイーロン・マスク氏が、Twitterに閲覧制限を設けたことを明かしました。1日の閲覧制限は当初、Twitter Blueに加入している認証済みアカウントの場合は6000件、未認証アカウントの場合は10分の1の600件だったのですが、この制限は徐々に増加しています。

2023年7月2日2時頃、マスク氏は「極端なレベルのデータスクレイピングとシステム操作に対処するため、一時的に制限を設けました」とツイートし、Twitterにツイートの閲覧制限を設けたことを明かしました。

- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day - Unverified accounts to 600 posts/day - New unverified accounts to 300/day— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

最初に設けられた制限は以下の通り。

認証済みアカウント(Twitter Blue加入アカウント):1日あたり6000件までのツイートを閲覧可能

未認証アカウント:1日あたり600件までのツイートを閲覧可能

新しく作成された未認証アカウント:1日あたり300件までのツイートを閲覧可能

突如設けられた閲覧制限の影響でTwitterを閲覧できなくなったユーザーが多数登場したため、2023年7月1日の夜頃から「ツイートが閲覧できない」などのツイートが多数投稿されるようになりました。

その後、閲覧制限は認証済みアカウントが1日8000件、未認証アカウントが800件、新しい未認証アカウントが400件に増加。

さらにその後、閲覧制限は認証済みアカウントが1日1万件、未認証アカウントが1000件、新しい未認証アカウントが500件にまで増加しています。

マスク氏は同氏のパロディTwitterアカウントの「私が『閲覧制限』を設けた理由は、我々が皆Twitter中毒者なので、外に出る必要があるためです。私はTwitterで世界のために善行を行っているわけです」というツイートをリツイート。

Also, that’s another view you just used.— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 1, 2023