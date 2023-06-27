¡Úµð¿Í¡Û¸¶´ÆÆÄàÌ¾»Ø¤·á¤ÇÃæÅÄæÆ¡¢´Ý²Â¹À¤Ë¥²¥¡ª¡¡ºäËÜÎ¥Ã¦¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¡ÖÉÔÄ´¥É¥ß¥Î¡×
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¥º¥ë¥º¥ë¤ÈÄÀ¤à¤Î¤«¡Ä¡££²Ï¢ÇÔ¤Ç¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿µð¿Í¤¬Éé¤ÎÏ¢º¿¤Ë´Ù¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¤Î¼çÎÏÀª¤ÏºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¡¢ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤È´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤â¤½¤í¤Ã¤ÆÂÇ·âÉÔ¿¶¡£àÉÔÄ´¥É¥ß¥Îá¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤ÏÏ¢ÇÔÃÏ¹ö¤Ø¤ÎÆÍÆþ¤Ë´íµ¡´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ£²£¶Æü¤Ë½©ÅÄÆþ¤ê¤·¤¿¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê£¶£´¡Ë¤¬¡¢Ì¾»Ø¤·¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤·¤¿¡£
¡ÖÍ¦¿Í¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´Ý¡¢ÃæÅÄ¤Ê¤ó¤«¤¬¼ã¤¤Ï¢Ãæ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤Í¡£À¸¤¨È´¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤â¤¦´°Á´¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤À¤«¤é¤Í¡£¡Øº£¤³¤½¡ª¡Ù¤À¤è¤Í¡£ÏÂ¿¿¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ä¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤¬°ìÈÖ¥À¥á¤À¤«¤é¡£ÏÂ¿¿¤¬ÂÇ¤Ä¤È¾¡¤Ä¡¢ÏÂ¿¿¤¬ÂÇ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÃ¯¤«¤¬ÂÇ¤Ä¡×
¡¡£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¤Ï³«Ëë¤«¤éÉÔÆ°¤Î£´ÈÖ¤òÌ³¤á¡¢ÂÇ·â£³ÉôÌç¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°¾å°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£ÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£·ÎÒ¤Ï£´°Ì¡¢£±£¸ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç£´£µÂÇÅÀ¤â£²°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢²¬ËÜÏÂ¤À¤±¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¸¶´ÆÆÄ¤ÏÇ¯¾å¤Ç¼ÂÀÓ¤â·Ð¸³¤âËÉÙ¤ÊÃæÅÄæÆ¤È´Ý¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ°Æü£²£µÆü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¤ÏºÓÇÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££µÈÖ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤µ¤»¤¿ÃæÅÄæÆ¤ò£²ÂÇÀÊ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë´Ý¤òÅÓÃæ½Ð¾ì¤µ¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë£²¿Í¤È¤âÌµ°ÂÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à¤âÇÔÀï¡Ä¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÄË¼ê¤È¤Ê¤ëºäËÜ¤ÎÎ¥Ã¦¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¼çÎÏ¤ÎÄãÌÂ¤Ö¤ê¤Ë¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£
¡ÖÄ´»Ò¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£·ë¶É¡¢¤ä¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤À¤«¤é¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤ÐÃ¯¤â½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¹©É×¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤«Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ºäËÜ¤ÎÉüÄ´¤â¤¢¤Ã¤Æ¸òÎ®Àï¤ò£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡¢¸¶´ÆÆÄ¤¬¡Ö·Á¤¬¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿¹¶¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«£±½µ´ÖÁ°¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬ºäËÜ¤ÎÎ¥Ã¦¤È¼çÎÏÉÔ¿¶¤ÎàÆó½Å¶ìá¤Ç´ú¿§¤Ï·ãÊÑ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥É¥í¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤«¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£ÀµÇ°¾ì¤À¡£